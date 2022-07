Profesional y necesario, así es el Servicio de Ayuda a Domicilio de la Diputación de Ávila

Más de 2.200 personas mayores de la provincia de Ávila necesitan algún tipo de ayuda para poder seguir viviendo en su domicilio. El envejecimiento de la población y el consiguiente aumento de los casos de dependencia hacen que, año tras año, se incremente el número de abulenses que requieren de algún tipo de apoyo en su día a día.

Para proporcionar la mejor de las atenciones a todos ellos la Diputación provincial cuenta con el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), una prestación destinada a facilitar el mantenimiento de la autonomía personal, prevenir el deterioro individual o social y promover condiciones favorables en las relaciones familiares y de convivencia.

Dada la importancia de esta ayuda, la institución destinará más de 17 millones de euros hasta enero de 2024 para contribuir a la integración y permanencia de las personas en su entorno habitual gracias a los apoyos de tipo personal, socio-educativo, doméstico y social que prestan los casi 500 auxiliares del SAD.

Las personas encargadas de facilitar esta atención son profesionales cualificados y preparados para este tipo de tareas cuya finalidad puede ser asistencial, preventiva o rehabilitadora en función de las necesidades de cada persona.

Así, las personas de la provincia con limitación de su autonomía personal podrán recibir ayuda en las tareas domésticas y actividades de la vida diaria así como apoyo en la realización de gestiones y salidas. Dentro de este colectivo se engloba a las personas mayores o con diversidad funcional y problemas derivados de trastornos psíquicos o enfermedades físicas de gravedad, cuyos cuidadores y familias también recibirán el respaldo de la institución provincial.

Para solicitar el servicio y conocer el tiempo de atención que recibirá cada usuario, marcado por su grado de dependencia y sus necesidades individuales, se debe acudir al Centro de Acción Social (CEAS) correspondiente (hay ocho en la provincia). De este modo, será un trabajador social el que valore la situación de cada persona y determine tanto el número de horas como las tareas específicas que se incluirán en el servicio, que se prestará en los días elegidos por el propio usuario en horario de mañana y tarde, de lunes a domingo, festivos incluidos.

Un servicio clave en el medio rural

El Servicio de Ayuda a Domicilio, que la Diputación gestiona a través de la empresa Senior Servicios Integrales, filial de Clece, es clave para muchas personas mayores cuyos hijos ya no viven en el mismo municipio y cuya red social se ha ido estrechando con el paso de los años pasando a vivir en un estado de soledad no deseada. Para paliar los efectos de esta lacra que tanto afecta a los pueblos de la provincia el SAD es clave, al proporcionar no solo una atención profesional y de calidad sino también el acompañamiento y la escucha activa que necesitan.

Asimismo, este servicio, compuesto por un equipo multidisciplinar de profesionales entre los que se encuentran auxiliares, coordinadores, trabajadores sociales, psicólogos y nutricionistas, ayuda a crear empleo en el medio rural mientras su plantilla teje una red que aporta seguridad al usuario y a su familia, garantizando un seguimiento constante y todos los apoyos necesarios para que la persona mayor o dependiente pueda permanecer en su propio hogar y en su entorno el mayor tiempo posible.