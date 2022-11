Clamor contra una violencia machista «que sigue ahí»

En pleno debate social por la polémica Ley del «Solo sí es sí» -impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, pero apoyada por todos los partidos en el Congreso de los Diputados salvo PP y Vox-, que está provocando una cascada de revisiones a la baja de condenas e incluso la excarcelación de agresores sexuales, miles de personas se echaban este viernes a las calles de Castilla y León para advertir de que la violencia machista «sigue ahí entre nosotros, y cada vez más cerca», como recordaban en los numerosos actos institucionales celebrados en ciudades y pueblos de la Comunidad.

Actos donde abundaban los lazos morados en señal de solidaridad para con las víctimas de violencia machista, y como recuerdo a las 38 mujeres asesinadas este año en España cuatro de ellas en Castilla y León.

Por un futuro libre de violencia y seguir trabajando en la concienciación de la ciudadanía, eran otras de las consignas que se lanzaban en las manifestaciones de la tarde, donde animan a denunciar para romper con el silencio que aún sigue imperando en la sociedad.

«Faltan las asesinadas»; «Si mañana no vuelvo, grita por mi»; «No nací mujer para morir por serlo» o «Hermana, yo sí te creo»; «Mi cuerpo no quiere tu opinión»; «El feminismo salva vidas y el machismo mata cada día»,; «La violencia sí tiene género»; o «Lo contrario al feminismo es la ignorancia» eran algunas de las numerosas pancartas que se podían leer en las distintas manifestaciones y concentraciones que se llevaban a cabo por toda la Comunidad, donde se recordaron a las 38 mujeres asesinadas en España este año a manos de sus parejas o ex parejas.

Manifestaciones en las que, además de condenar el machismo, se denunciaba el “blanqueamiento” y la “naturalización” de estos delitos por algunos partidos políticos y grupos sociales.

Una jornada de compromisos por parte de las administraciones de que no habrá ni un paso atrás en esta lucha, como recordaba el propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para quien frente a esta lacra social no cabe tregua ni pausa.

El PSOE lo vuelve a hacer

También hubo desafíos, como el que planteó el Grupo parlamentario Socialista en las Cortes, después de que el presidente del Parlamento, Carlos Pollán, de Vox, no autorizara la iluminación de la fachada del Parlamento de color morado como gesto de apoyo a esta lucha y se escudara en el decreto de ahorro energético aprobado por Pedro Sánchez .

Así, los socialistas de esta Comunidad lo volvían a hacer después de llevar a cabo algo parecido el Día del Orgullo con la bandera arco iris durante el pasado mes de junio, y se salieron con la suya al luminar su despacho en la cuarta planta del edificio con este color violeta. Algo que defendía orgullo el líder socialista Luis Tudanca, quien lanzaba un mensaje al presidente Fernández Mañueco al asegurar que Castilla y León «no permitirá retrocesos» ni que su Gobierno «se ponga de perfil» en esta lucha.