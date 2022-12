La Orquesta Sinfónica de Castilla y León dirigida por Josep Pons y con la soprano Patricia Petibon ofrece un repertorio con obras de Manuel de Falla y Maurice Ravel

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL) ofrece esta semana, el jueves 15 y el viernes 16 de diciembre a las 19:30 horas en la Sala Sinfónica Jesús López Cobos del Centro Cultural Miguel Delibes, los conciertos correspondientes al sexto programa de abono de la Temporada 2022/23.

El concierto estará dirigido por Josep Pons, director musical del Gran Teatro del Liceu de Barcelona, director honorario de la Orquesta Nacional de España –de la que fue director artístico durante nueve años– y de la Orquesta Ciudad de Granada. Pons ha colaborado en numerosas ocasiones junto a la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, a la que dirigió por primera vez en la Temporada 2000/01.

Actualmente, está considerado como uno de los directores españoles con mayor trayectoria y ha forjado una sólida relación con orquestas como la Gewandhaus de Leipzig, la Orquesta de París, la Orquesta de Cámara de Bremen y las sinfónicas de la NHK, Tokio y la BBC. Josep Pons comenzó sus estudios en la Escolanía de Montserrat, recibió el Premio Nacional de Música en 1999 y el doctorado honoris causa de la Universidad Autónoma de Barcelona en 2019.

Repertorio con obras de Falla y Ravel

El repertorio del concierto del Abono 6 recoge obras de Manuel de Falla y Maurice Ravel, dos artistas que en las primeras décadas del siglo XX se influenciaron por las corrientes renovadoras e innovadoras en el arte, buscando la ruptura con la expresión tradicional y que, en el caso de la música se manifestó a través de una relación estrecha con la literatura.

En la primera parte del concierto se podrá disfrutar de ‘La vida breve: Interludio y Danza’ de Manuel de Falla (1876-1946), una ópera iniciada entre 1904 y 1905 en colaboración con el dramaturgo y poeta Carlos Fernández Shaw, a la que seguirá ‘Shéhérazade. Tres poemas para voz y orquesta sobre versos de Tristan Klingsor’ de Maurice Ravel (1875-1937), primer intento dramático del compositor francés.

En la segunda parte, dos obras de Maurice Ravel, como son ‘Alborada del gracioso’ versión para piano escrita en 1905 e incluida como cuarto número de sus Miroirs y ‘Daphnis et Chloé. Suites 1 y 2′, suites orquestales que derivan del ballet del mismo nombre, escrito entre 1909 y 1912 por en encargo de la compañía Ballets Russes.

Para este concierto, la OSCyL contará con la participación de la soprano francesa Patricia Petibon, consolidada como una de las intérpretes más versátiles desde su debut con Hippolyte et Aricie, de Rameau, hasta la literatura de Mozart, Offenbach, Verdi, Poulenc y Berg. Fiel al repertorio barroco, algunas de sus producciones más célebres son Orphée et Eurydice, de Gluck, con John Eliot Gardiner, para reabrir el Teatro del Châtelet de París; Les indes galantes, de Rameau, con William Christie, en la Ópera de París y su rol de Giunia, en Lucio Silla, de Mozart, con Nikolaus Harnoncourt, en el Theater an der Wien. Otros roles relevantes incluyen el principal de Lulu, de Berg, en Ginebra, el Festival de Salzburgo y el Liceo de Barcelona; Susanna, en Le nozze di Figaro, de Mozart, en el Festival de Aix-en-Provence; Gilda, en Rigoletto, de Verdi, en la Ópera de Múnich; el rol principal en Manon, de Massenet, en la Ópera de Viena y su debut como Violetta, en La traviata, de Verdi, en la Ópera de Malmö.

En su extensa discografía, destacan un disco de duetos de óperas de Händel con Emmanuelle Haïm; arias de Gluck, Mozart y Haydn con el Concerto Köln y Daniel Harding y Melancolía, arias y canciones españolas con la Orquesta Nacional de España y Josep Pons.

Entradas a la venta

La Temporada 2022/23 de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, se desarrolla desde el pasado mes de octubre con un ciclo de 19 programas con una propuesta basada en la variedad, el equilibrio y la excelencia artística.

Las entradas para los conciertos, con precios en función de la zona, oscilan entre los 10 euros y los 30 euros. Se pueden adquirir en las taquillas del Centro Cultural Miguel Delibes y a través de las páginas web www.oscyl.com y www.centroculturalmigueldelibes.com