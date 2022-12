El PEMA recibirá 27,4 millones en 2023 para convertirse en un polo de empresas consumidoras de gran cantidad de energía

El Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA) de Garray (Soria) contará en 2023 con una inversión de 27,4 millones de euros aproximadamente que servirán para convertir a esta área industrial en un polo de atracción para empresas energéticas, medio ambientales y aquellas que requieren de un gran consumo energético, según señaló a Ical el director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, José Manuel Jiménez Blázquez.

El reto de la Junta es instalar una gran empresa del sector metalúrgico u otro sector que requieren de un gran consumo energético para generar 400 empleos en un futuro próximo. La Junta busca que la industria avanzada desde el punto de vista energético, tal y como ocurre en el Gestamp, pueda plantear opciones de generación de empleo dentro y fuera del PEMA.

“El Parque industrial de Garray tiene futuro y despierta interés porque ofrece energía renovable cuando el precio de la misma está disparada, un factor que revitaliza esta área. No hay muchos sitios donde se disponga de energía térmica y eléctrica renovable y donde confluyan una planta de generación de biomasa, otra de hidrógeno, como está previsto, una subestación eléctrica terminada y todos los servicios ambientales de depuración y de proceso”, insistió para resolver que el área industrial tiene una “oportunidad”.

En este sentido, reconoció que en España hay mucho suelo industrial disponible y con mejor ubicación que Soria, respecto a las comunicaciones por carretera, que el PEMA, sin embargo, los factores diferenciales respecto a la energía lo hacen “atractivo”.

Entre las obras que están previstas destacan, según el Somacyl, el nuevo vial de conexión y energización de la subestación eléctrica de Garray, adjudicada y cuyas obras finalizarán en julio del próximo año y que contará con una inversión de 1,9 millones. Las Cúpulas de la Energía, cuyas obras también están adjudicadas, recibirán 13 millones de euros repartidos entre el próximo ejercicio y julio de 2024.

A estas inversiones se suman otras como la línea subterránea de 45 kilovatios denominada ‘Cuerda del Pozo’ y cuyas obras se licitarán en febrero por 775.000 euros. La urbanización del sector I del PEMA por cinco millones de euros, cuyas obras se licitarán en enero y las obras para dotar al área de una planta de generación de hidrógeno, en tramitación ambiental, y que estará dotada de 7,6 millones.

Jiménez Blázquez precisó que una vez finalicen las obras de urbanización del sector I se procederá a la comercialización de las parcelas con el mismo precio que el sector II, es decir, 15 euros el metro cuadrado.

Asimismo avanzó que está previsto la instalación de dos nuevas inversiones relacionadas con el ámbito energético y ambiental en el sector I, ya que el II está “saturado y comprometido en un 90 por ciento”.

A finales de 2023, las obras del PEMA se darán por finiquitadas, a excepción de las Cúpulas, para ofrecer a las empresas una orientación energética y ambiental, lo que ha exigido a la Junta unas inversiones diferenciadoras, que en otros polígonos no son necesarias.

“Hacerlo diferencial cuesta dinero pero atrae a empresas que de otra manera no vendrían. Tratamos de que empresas que no se plantean Soria como una ubicación lo hagan respecto al PEMA, algo que no es fácil porque suelo industrial barato hay en todos los lados”, argumentó para indicar que cuanto más difíciles son las condiciones de la energía, cuantas más exigencias pone la Unión Europea en relación con las emisiones del CO2 y cuanto más complicado es la utilización de energías fósiles mejores condiciones ofrece el área industrial de Garray.

Por último, defendió que el PEMA no inhabilita al resto de opciones industriales de la provincia de Soria, sino que las complementa al tiempo que ofrece otro tipo de requisitos.