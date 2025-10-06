El PP acusa a Sánchez de dinamitar el consenso constitucional

El Partido Popular (PP) de Castilla y León ya está en modo electoral con un inicio del curso político marcado por los comicios en la comunidad, que previsiblemente, tendrán lugar el próximo 15 de marzo. El secretario autonómico, Francisco Vázquez, participaba en un encuentro con el Comité de Dirección y con la Junta Directiva del PP de Zamora, junto a su presidente, José María Barrios, donde aseguraba que Pedro Sánchez «ha dinamitado completamente el consenso constitucional» además de convertirse en el «peor presidente, líder del peor Gobierno en el peor momento posible».

Vázquez ha apostado por que «se apliquen las leyes, y por que haya unidad frente a la propaganda», destacando a continuación que el PP «es la única alternativa, el único proyecto real». «Frente a la arbitrariedad del PSOE, queremos que se apliquen las leyes. frente a la división a la que los socialistas siempre llevan a los ciudadanos nosotros queremos que haya unidad y vamos a poner encima de la mesa lo hechos que pasan en las regiones, provincias y municipios donde gobernamos», ha dicho.

Por otra parte, ha señalado que el PP de Castilla y León no designará candidaturas ni marcará los plazos para ello hasta que el presidente de la comunidad y de la formación autonómica, Alfonso Fernández Mañueco, no convoque oficialmente las elecciones autonómicas, que deberán celebrarse el 15 de marzo si se agota la legislatura.

Vázquez ha recordado que es Fernández Mañueco el que tiene la potestad de convocar las elecciones y será él el que ponga la fecha de los comicios, si bien ha recordado que ya ha manifestado en diversas ocasiones su intención de agotar la legislatura si no se convocan antes elecciones nacionales.

Mientras, el presidente de la formación popular zamorana, José María Barrios, ha lamentado que el Gobierno cuente con varias «leyes paralizadas» que perjudican a la sociedad zamorana y ha denunciado que con el paso de los meses la «falta de compromiso con Zamora es cada vez mayor».

Como ejemplo, ha puesto la falta de avances en la N-122 o el mal estado de la N-630 y que se ha rematado con la supresión de paradas de la Alta Velocidad en la estación de Otero de Sanabria, demostrando su falta de empatía con la España Vaciada.