AEMET alerta de fuertes tormentas con granizo en estas zonas de Castilla y León

El calor sofocante de los últimos días van a dar a paso a fuertes tormentas en muchas provincias de Castilla y León, con lo que los ciudadanos tendrán que acompañarse de un buen paraguas, pero sin mucha ropa de abrigo, ya que las temperaturas seguirán siendo veraniegas. Así lo avisa la Agencia Estatal de Metereología (AEMET) que ha activado la alerta amarilla por condiciones climatológicas este sábado 20 de septiembre.

Además se prevén cielos poco nubosos con nubes altas, y con intervalos de nubosidad de evolución diurna, con chubascos dispersos con tormenta, menos probables en el noroeste, algunos pueden ser fuertes y con granizo. También se espera viento del sur o suroeste o variable, flojo aumentando a moderado, con probables rachas ocasionales fuertes o muy fuertes.

En cuanto a las temperaturas, la AEMET anuncia mínimas en ascenso y máximas sin cambios o en descenso. En las ciudades las mínimas oscilarán entre los 15 grados de Burgos, León, Palencia y Soria; los 17 de Ávila; y los 19 grados de Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora.

Las temperaturas máximas en las capitales de provincia de Castilla y León, por su parte, se situarán entre los 30 grados de Ávila; los 31 de León y Segovia; los 33 de Burgos, Salamanca y Soria; los 34 de Palencia y Valladolid; y los 35 grados de Zamora.