AEMET alerta de que las lluvias y nubes serán protagonistas en Castilla y León

Los castellanos y leoneses afrontan el fin de semana mirando al cielo. Y es que las lluvias y las nubes serán protagonistas en toda la Comunidad durante la jornada de este viernes 12 de septiembre, según avisó la Agencia Estatal de Meteorolgía (AEMET), que señala que también se esperan intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso con predominio de nubes altas en la segunda mitad del día.

Además, no se descartan precipitaciones débiles dispersas en cotas altas y en montañas del norte. Probabilidad de brumas y bancos de niebla matinales, principalmente en el tercio occidental y zonas de montaña del norte. También se espera viento del oeste y suroeste, flojo en general, con algún intervalo de moderado.

En cuanto a las temperaturas, la AEMET anuncia que mínimas en ligero ascenso, y máximas sin cambios o en ligero ascenso, salvo en el extremo noreste en ligero descenso. En lo que se refiere a las ciudades, las mínimas oscilarán entre los 10 grados de León; los 11 de Ávila, Burgos, Palencia y Soria; los 12 de Salamanca y Segovia; los 13 de Valladolid; y los 14 grados de Zamora.

Las temperaturas máximas en las capitales de provincia de Castilla y León, por su parte, se situarán entre los 23 grados de León; los 25 de Burgos; los 26 de Palencia, Segovia y Soria; los 27 de Ávila, Salamanca y Valladolid; y los 28 grados de Zamora.