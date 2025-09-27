La Aemet avanza la noticia más esperada en Castilla y León para este fin de semana

Este fin de semana arranca con expectación ante la inusual llegada a la Península Ibérica de un huracán que comenzó como ciclón tropical, de nombre Gabrielle, aunque cuando toque tierra lo hará más débil y en forma de borrasca, que dará lugar a rachas muy fuertes de viento y lluvias en zonas del oeste y sur peninsular, según ha advertido la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Si bien, en Castilla y León apenas se notará, algo que se ha recibido de buen grado en la región. De hecho, no se ha lanzado ningún aviso meteorológico y se espera un primer fin de semana de otoño tranquilo y estable y con temperaturas en ascenso, tras un inicio de semana más fresco de lo habitual para esta época del año.

Tal es así que durante la madrugada del viernes, los cuatro lugares más fríos de España estuvieron en Castilla y León, con el abulense Puerto del Pico a la cabeza, tras marcar sus termómetros 2,5 grados bajo cero a las 6.50 horas. Cuéllar (Segovia), con -2,2 grados; San Pedro Manrique (Soria), donde se registraron 1,5 grados bajo cero a las 5.30 horas, y Morón de Almazán, también en territorio soriano, que alcanzó los -1,3 grados a las 5.40 horas, fueron los otros tres municipios más fríos del país.

La predicción de la Aemet habla de que el día amanecerá con intervalos de nubes medias y altas, sin descartar alguna precipitación débil dispersa en la mitad occidental al final del día.

Las temperaturas mínimas en ligero o moderado ascenso, que oscilarán entre los 6 grados de Soria, Palencia y León y los 10 grados de Segovia y Salamanca, mientras que las máximas sin cambios o en ligero descenso, localmente moderado, en el tercio oeste y en ligero ascenso en el resto.

Se espera que los termómetros suban hasta los 27 grados en algunas de la comunidad, sobre todo de las provincias de Zamora y Valladolid mientras que en el resto superarán ampliamente los 20 grados durante las horas centrales del día, según la Agencia.

El viento soplará variable, con predominio del sur y suroeste, flojo con intervalos de moderado.

Esta situación de estabilidad que es la noticia más esperada en la comunidad para disfrutar del fin de semana, que se mantendrá el domingo, donde también hará un tiempo más que agradable en la mayor parte de la comunidad.

Las temperaturas mínimas para mañana subirán un poco y las máximas se mantendrán por encima de los 25 grados en buena parte de la región salvo en Ávila donde rondarán los 20 y 21 grados.