Mañueco define a Castilla y León como “tierra con calidad de vida, tenacidad, dinamismo, iniciativa y talento”

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, definió hoy a la Comunidad como “tierra con calidad de vida, con un rico patrimonio histórico, con un entorno natural inigualable y con un valioso mundo rural”.

Asimismo, incidió en que Castilla y León tiene “dinamismo, iniciativa, talento y un futuro esperanzador”, además de “la tenacidad suficiente para superar cualquier adversidad”. Fernández Mañueco hizo estas declaraciones a través de un vídeo proyectado durante la gala de entrega de los XXVIII Premios de la Fundación Caja Rural de Zamora, celebrada en el recinto ferial de Ifeza, ante 2.000 personas.

“Para ello, siempre contará con el apoyo y el compromiso del Gobierno de Castilla y León, aportando estabilidad, recursos e iniciativas para crecer en derechos sociales, mejorar los servicios públicos y crear oportunidades y empleo”, aseguró.

Por su parte, el presidente de Caja Rural de Zamora, Nicanor Santos, afirmó hoy que la Fundación Caja Rural de Zamora es “una realidad viva y activa, al lado de multitud de proyectos e ilusiones de personas y colectivos” de la sociedad.

“La Fundación es nuestra alma. Allí, donde reside todo aquello que positiviza y suma a los principios del cooperativismo que representamos y a la sociedad a la que servimos”, aseguró.

“Palanca de futuro”

“Seguimos adelante con los grandes proyectos que tenemos en marcha y que serán una gran palanca de futuro para Zamora”, indicó el presidente de la Junta.

El acto contó con la presencia del presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán; el alcalde de Zamora, Francisco Guarido; la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco; la consejera de Industria, Comercio y Servicios, Leticia García; el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez; el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada, y el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, entre otros representantes de instituciones y entidades públicas y privadas.

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, afirmó que, “en una provincia tan rural y tan amplia como Zamora, siempre está la espiga de Caja Rural”. "Caja Rural representa a Zamora. Es una de las grandes empresas, por decirlo de alguna manera, de Zamora. Hay que felicitarles porque está en expansión, en Valladolid, León e, incluso, fuera de nuestra comunidad, pero que es zamorana, que nació aquí y que todos los zamoranos sentimos muy nuestra”, indicó.

Entrega de uno de los premios a la Guardia Civil Ical

Y es que Caja Rural de Zamora desplegará próximamente una campaña de ámbito nacional para promocionar las provincias de Zamora y de León, dirigida especialmente a las zonas afectadas por los incendios forestales del pasado verano, según anunció hoy el director general de la cooperativa de crédito, Cipriano García.

“Quiero hacer publico, en nombre de la entidad, que activaremos, en breve, una importante campaña nacional en los medios de comunicación de promoción de Zamora y León, pero expresamente dirigida a las zonas afectadas para contribuir y concienciar a los ciudadanos de España de la grandeza de nuestra tierra”, anunció.