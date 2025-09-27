Buscan a una mujer de 82 años desaparecida de una residencia en Zamora

La Guardia Civil busca desde primera hora de la madrugada a una mujer de 82 años que desapareció de la residencia de personas mayores ‘Virgen de Árboles’, en Carbajales de Alba (Zamora).

La octogenaria desaparecida mide 1,60 metros, es de complexión delgada y tiene el pelo corto y de color moreno, según la descripción facilitada.

Los responsables de la residencia detectaron su ausencia pasada la medianoche y dieron el aviso, según ha avanzado Ical.

La Central Operativa de Servicios coordina y dirige el dispositivo de búsqueda, para el que se han activado varias unidades de Seguridad Ciudadana y el Equipo Pegaso.

Además, se encuentran en prealerta el resto de servicios para unirse al dispositivo de búsqueda que sea necesario, concretamente, la Usecic, el Servicio Cinológico, el helicóptero de la Guardia Civil y el puesto de mando, según enumeraron fuentes de la Comandancia de Zamora.