La AEPEV reconoce a la Diputación de Valladolid con el Premio a la Difusión Interterritorial en los galardones a la Profesión del Vino 2025

La Diputación de Valladolid recibió el Premio a la Difusión Interterritorial en los Premios a la Profesión del Vino 2025 de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino (AEPEV), que destaca las múltiples iniciativas que la institución acomete en el mundo del vino, que posicionan a Valladolid como destino referente que integra enología.

Dicho galardón fue recogido por el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, durante la celebración ayer de la gran ‘Cena de la Comunicación’ en La Masía de José Luis (Madrid), un evento que reunió a periodistas, escritores y bodegueros y profesionales del sector, donde la AEPEV pretende reconocer el trabajo la pasión y la dedicación de quienes, desde distintos ámbitos, contribuyen a difundir la cultura del vino en España y "no solo distinguen la excelencia profesional, sino también la vocación, la constancia y el compromiso con el sector vitivinícola”.

En el caso de la Diputación de Valladolid, el premio destaca las múltiples iniciativas que la institución viene acometiendo en el mundo del vino, desde la Milla de Oro del Vino en la Ribera del Duero, el impulso al enoturismo internacional hasta las campañas a nivel nacional e internacional que posicionan a Valladolid como destino referente que integra enología, historia, gastronomía y patrimonio natural y cultural.

Asimismo, la AEPEV valoró especialmente el papel del Museo del Vino como catalizador de numerosas actividades destinadas a la difusión de la cultura enológica, entre ellas el concurso ‘Vino de Museo’, así como la colaboración permanente que mantiene la Diputación con profesionales del sector para impulsar acciones formativas y divulgativas.

Del mismo modo, se reconoció el trabajo de Alimentos de Valladolid, cuya presencia en salones nacionales e internacionales del vino y en citas como las ferias de La Granja contribuye decisivamente a reforzar la proyección enoturística y gastronómica de la provincia.