Leticia García arremete contra Sánchez por "demonizar" a las empresas

La consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, Leticia García, ha participado estemartes en un foro económico de La Gaceta en Salamanca en el que ha reafirmado la apuesta de su departamento por el emprendimiento y el crecimiento empresarial como armas frente a la "inestabilidad" política en el plano nacional.

Al respecto, la consejera no se ha mordido la lengua y ha asegurado que el Gobierno de Sánchez "demoniza" a las empresas, en alusión a algunas de las últimas medidas anunciadas y pactadas con los separatistas catalanes, como que las empresas grandes tengan que tener un departamento en el que se hable en catalán para relacionarse con las compañías de esta comunidad autónoma.

"El emprendimiento es clave para el desarrollo económico de Castilla y León y por eso buscamos potenciarlo cada día, todo lo contrario que el Gobierno central, que está más pendiente a otras cuestiones como el independentismo catalán", decía García, contundente.

En su intervención, la consejera destacaba que la Junta ha incrementado en un 50 por ciento las ayudas al autoempleo y al emprendimiento, especialmente dirigidas a los jóvenes que deciden iniciar su actividad tras completar estudios universitarios o de formación profesional.

Ante este tipo de medidas en Castilla y León, García denunciaba las dificultades que padecen los autónomos y las pymes relacionadas con la falta de estímulos a la inversión, la presión fiscal, la escasez de personal y la necesidad de infraestructuras pendientes, como el eje ferroviario de la Ruta de la Plata o el desarrollo del Corredor Atlántico.