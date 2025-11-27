Tiroteo en la calle Vitoria de Burgos

Un hombre de 18 años ha resultado herido este jueves tras recibir un disparo en la ciudad de Burgos. Concretamente en el bar Ni Contigo, a la altura del número 165 de la calle Vitoria, en su confluencia con la calle Francisco Grandmontagne, según informa el Servicio de Emergencias 1-1-2.

Al parecer el disparo ha sido realizado por otro hombre, de origen sudamericano, que estaba persiguiendo en este lugar poco antes de las nueve de la noche.

Los servicios de emergencia han enviado al lugar una UVI móvil y se han desplazado efectivos de la Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía

El herido ha sido trasladado en una UVI móvil de Sacyl al Hospital Universitario de Burgos. Según las últimas noticias, se encontraba grave, pero consciente.

A la vez que también asistieron a un mujer de 50 años que durante la reyerta recibió un empujón y cayó al suelo, golpeándose la cabeza, que también fue trasladada al hospital.