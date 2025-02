El alcalde de León ataca los "alardes provocativos" del ministro Óscar Puente y desea que "su carrera política no le lleve lejos"

El alcalde de León, José Antonio Diez, criticó hoy lo que considera “alardes provocativos” del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. El regidor se mostró “contrariado” y lamentó, preguntado sobre la licitación de la obra de la nueva estación de trenes Valladolid-Campo Grande, que hoy autoriza el Consejo de Ministros con un presupuesto de 253 millones, “el abandono constante que sufre esta provincia en cuanto a inversiones y, sobre todo, en algunas de ese Ministerio”.

“No estoy en contra ni me opongo a ninguna inversión o proyecto en otras provincias” recalcó antes de lamentar lo que considera “falta de sensibilidad y empatía”. Diez recordó que la integración ferroviaria en León fue presupuestada en su día en 270 millones “y los recortes del PP afectaron muy duramente y se quedó en una integración de 50 millones adjudicada por 25, con una estación provisional que, si nadie lo remedia y nadie lo va a remediar. va a ser definitiva. “Alardear me preocupa cuando tienes territorios tan sumamente abandonados; situaciones importantes ferroviarias tan abandonadas en León”.

“Yo no me voy a callar. Voy a seguir haciendo las reivindicaciones de infraestructuras sin las que es muy difícil avanzar en desarrollo económico, empleo y en el reto demográfico”, subrayó y aludió al “anhelo de autogobierno para tener un futuro” que se vio reflejado en la masiva presencia de leonesismo social y político en la manifestación por el futuro social y económico de León celebrada el pasado domingo y sobre la que Puente eludió pronunciarse abiertamente. “Creo que queda contestado cuáles son sus prioridades, sus intereses, lo que realmente le importa, que parece que es más su carrera política, que no sé dónde la quiere llevar; esperemos que no la lleve lejos”, manifestó.

Diez también tuvo palabras para el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, quien comentó que León es prioritaria para el Gobierno autonómico. “Igual ahora sí, pero en estos 40 años, desde luego no lo ha sido. Hay inversiones previstas; hablaremos de ellas cuando lleguen, que son importantes pero que llegan 40 años tarde. Y eso ha generado desconexión, pérdida de oportunidades y de población. Que dejen de tomarnos el pelo, que a este alcalde ya no le queda”, señaló.

También respondió a las críticas de los parlamentarios del PP y reprochó la gestión de Ana Pastor en lo que atañe a las infraestructuras leonesas y sobre las manifestaciones de la presidenta provincial, Ester Muñoz, quien dijo que León se parece a la Cataluña del Procés, comentó que “la gente saca las cosas de contexto. Nada tiene que ver la situación leonesa con Cataluña. No nos van a confundir” y matizó que prefiere pensar que hizo esas declaraciones por desconocimiento. “Es mejor pensar que es ignorante y no otra cuestión”, concluyó.