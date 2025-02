El alcalde socialista de León muestra su “decepción” con el XV Congreso autonómico

El alcalde de León y secretario general de la Agrupación Municipal del PSOE, José Antonio Diez, se mostró criticó con el resultado del XV Congreso Autonómico, celebrado este fin de semana en Palencia, y auguró “mal camino” a la nueva dirección al no recogerse de manera literal la enmienda planteada por su formación para realizar una consulta entre la militancia sobre la pertenencia de la provincia a la Comunidad Autónoma.

La enmienda transacionada que se incluye en la Ponencia Marco del cónclave recoge que en función de un desarrollo económico equilibrado, la demografía y el peso de los valores del patrimonio e identidad leonesa la ciudadanía e instituciones puedan expresar su opinión sobre la pertenencia a la comunidad de Castilla y León, si bien está sujeto al Reglamento federal del PSOE que se debe aprobar.

Fue el nuevo secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, quien ayer aclaró como ha quedado la enmienda defendida por la delegación municipal, capitaneada por José Antonio Diez, en la que no figura consulta y si expresar la opinión de pertenencia, pero siempre supeditado al nuevo Reglamento federal.

Para Diez, “no existe sensibilidad con León ni con los socialistas leoneses” en un partido que “sigue siendo centralista y se olvida de la cuestión leonesa cuando nos quieren comparar con otros movimientos”. Por eso, tras mostrar su “decepción y descontento” absolutos consideró que “lejos de avanzar, se ha retrocedido”, lo que le hace no sentirse “satisfecho ni representado como leonés ni como socialista” al tiempo que expresó su sorpresa “al ver que compañeros de Salamanca o Zamora no apoyaron ni una sola de las enmiendas que hablaban de la posibilidad de una autonomía”, informa Ical.

Así las cosas, preguntado sobre si reconsidera su decisión de no concurrir a la elección de secretario provincial del PSOE, comentó que no cambia su posición y expresó el deseo de que haya alguien que le dispute el liderazgo a Javier Alfonso Cendón. “Reitero mi compromiso absoluto con la ciudad. Me debo cien por cien a ellos. Otros será que no tienen tantas prioridades. Ojalá algún compañero pueda dar el paso en las horas que quedan”, señaló.