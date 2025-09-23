Allanan una vivienda, golpean a una pareja y se llevan a un niño de cuatro años en Astorga

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Astorga dos hombres y dos mujeres, miembros de una misma familia, como presuntos autores de delitos de allanamiento de morada, lesiones y detención ilegal tras haber entrado de madrugada en una vivienda de Armunia, una pedanía de León, golpear a la pareja que se encontraba en su interior y llevarse a un niño de cuatro años.

Los hechos se produjeron en la madrugada del pasado sábado, alrededor de las cinco de la mañana, cuando los arrestados irrumpieron en el domicilio de la víctima tras golpear reiteradamente la puerta y el timbre, logrando finalmente fracturar la entrada de una patada.

En el interior de la vivienda se encontraba una pareja y el hijo menor de la mujer, de cuatro años. Los atacantes, armados con palos y cuchillos, agredieron a los adultos, de forma que la mujer sufrió varios cortes que requirieron atención médica en el Complejo Asistencial Universitario de León.

Entre los agresores se encontraba la expareja de la víctima, acompañado por su madre, su hermana y otro varón allegado, que se llevaron por la fuerza al menor, que es hijo de la víctima y nieto de dos de los atacantes.

Tras el aviso inmediato de la Guardia Civil, la Policía Nacional logró localizar a la familia en Astorga, donde fueron interceptados y detenidos.

El niño fue entregado a la abuela materna y los cuatro detenidos fueron puestos a disposición judicial. El Juzgado de Instrucción de Guardia decretó como medida cautelar una orden de alejamiento de 300 metros respecto a la víctima.