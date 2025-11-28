Arroyo de la Encomienda encenderá su Navidad el viernes 5 de diciembre

Arroyo de la Encomienda encenderá su Navidad la tarde del viernes 5 de diciembre, un acto con el que se abrirá un mes de actividades. El Ayuntamiento lanza un programa con medio centenar de eventos, que arrancarán con el estreno de la nueva iluminación, junto a la tradicional castañada en la Plaza de España, que estará amenizada por los villancicos del Coro de la Asociación de Jubilados Inmaculada Concepción. Ese mismo día también se iluminará el Árbol musical de La Vega y comenzarán su ‘peregrinaje’ los Reyes Magos itinerantes.

“Hemos preparado un programa para todos los públicos que mantiene la apuesta por Arroyolandia hielo y Arroyolandia hinchable, pero que incorpora novedades tanto de iluminación y animación como de actividades”, tal como explica la concejala de Cultura y Festejos. “El taller de la ilusión convertirá la Plaza de España en una bonita escena animada donde unos renos y elfos cobrarán vida llenando el taller de juguetes de música y magia navideña”, detalla Ana Sánchez Manzano.

Otra de las novedades será el espectáculo El Heraldo de Oriente, que llegará el viernes 12 con su corte real y la banda juvenil de la Escuela Municipal de Música de Arroyo de la Encomienda. Y una semana después, el viernes 19 será el turno del estreno de Arroyolandia, con la pista de hielo sintético de la Plaza de España y con el parque de hinchables que inundará de diversión Arroyo Esfera. “Es un mes de actividades para todas las edades.

Un programa en el que no faltarán clásicos como el Belén viviente, Arroyo lanza un deseo y las campanadas infantiles, además la gran Cabalgata del 5 enero”, concluye Sánchez Manzano.