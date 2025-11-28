Reconocen la labor de orientación laboral a jóvenes de la Fundación Empresa Familiar de Castilla y León

Nuevo reconocimiento a la Fundación Empresa Familiar de la comunidad por su Guía de orientación de Castilla y León, que ha recibido el Premio Educaweb en la categoría ‘Empresas que inspiran’, promovida por la Fundación Bertelsmann.

Los Premios Educaweb de Orientación Académica y Profesional se han entregado en el Hub Social de Barcelona, donde s ehan reconocido a cuatro proyectos que favorecen la orientación, formación y empleabilidad de los jóvenes.

La Guía de Orientación de Castilla y León es una de las herramientas integradas en ‘Hola futuro’, el proyecto de orientación de Fundación Empresa Familiar de Castilla y León que desarrolla iniciativas con el fin de impulsar la empleabilidad del alumnado de Formación Profesional.

Esa iniciativa, distinguida como Proyecto de Interés Singular para la FP por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, convirtió a la Fundación en pionera al convertirla en la primera institución en recibir esta distinción.

A juicio de Juan José Juárez, responsable del proyecto de orientación de la Fundación Bertelsmann, quien entregó el galardón a Fundación Empresa Familiar de Castilla y León, la entidad facilita recursos “muy valiosos” que ayudan a los estudiantes a conocerse mejor y explorar opciones académicas y profesionales en el territorio.

·También facilita información útil sobre el mercado laboral para jóvenes, centros educativos y familias”, afirma.

Por su parte, el director de Fundación Empresa Familiar de Castilla y León, Alberto Guerra, destaca que la Guía de Orientación es un recurso que responde al compromiso social de impulsar iniciativas "que permitan orientar a nuestros jóvenes a que descubran la realidad del tejido productivo de nuestra comunidad y que sientan a Castilla y León como una tierra de futuro”.

Guerra también hacía hincapié en que este proyecto de orientación es “vocacional y profesional” y fruto de la colaboración público-privada con la Consejería de Educación.

El director de la institución galardonada considera "esencial” comunicarse con los jóvenes a través de códigos con los que están familiarizados por lo que se mostró convencido de la eficacia de desarrollar herramientas de este tipo “y con dinámicas y actuaciones que hablen en su mismo lenguaje”.

De esa convicción Fundación Empresa Familiar ha implantado soluciones de gran utilidad como Talento FP, Neoikigai o Atrapa la FP junto a recursos como el Metaverso, un Escape Room tematizado o el pódcast ‘Haz que pase, emprende’, que permiten seguir estrechando lazos entre la empresa y el alumnado.

Motor de la orientación

En un entorno laboral en constante evolución, los jóvenes necesitan comprender cómo cambian las profesiones y tener la oportunidad de vivir experiencias reales en empresas para poder tomar decisiones informadas sobre su futuro académico y profesional. Por ello, la implicación activa del tejido empresarial resulta esencial para acercarles la realidad del mundo laboral y ayudarles a identificar sus intereses y capacidades.

Iniciativas como la Guía de orientación de Castilla y León, que cuenta con el respaldo institucional de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, contribuyen a mejorar la igualdad de oportunidades entre los jóvenes y prepararse para el mundo profesional.

El ámbito empresarial es, de hecho, otro de los actores beneficiado por esta apuesta de Fundación Empresa Familiar de Castilla y León que abre, define y encauza el horizonte formativo y laboral de los jóvenes y, al mismo tiempo, potencia la competitividad de las empresas en las que estos recalan con un alto grado de implicación, proactividad y motivación dado que responden a las necesidades de cada compañía. Al pulir esos desajustes entre oferta educativa y demanda de empleo Castilla y León se postula como la comunidad del talento por excelencia, donde la Fundación juega un papel muy relevante al impulsar el modelo de FP de carácter Dual y estimular constantemente el espíritu emprendedor en los jóvenes.

Con esta, son ya nueve las iniciativas reconocidas por la Fundación Bertelsmann en los Premios Educaweb, con el propósito de dar visibilidad a proyectos que mejoran la formación y la empleabilidad de los jóvenes, y que pueden convertirse en una referencia para otros.

La acción se integra en el programa ‘Empresas que inspiran’, que tiene como propósito crear conexiones entre el ámbito educativo y el profesional, y promover actividades como visitas a empresas, estancias educativas o charlas con profesionales a través de la web empresasqueinspiran.es. Estas propuestas permiten despertar vocaciones, ampliar el conocimiento sobre sectores y profesiones y derribar estereotipos.

Actualmente, la web reúne a más de 400 empresas y 280 centros educativos de Madrid, Cataluña y Aragón y, desde 2023, ha facilitado más de 860 actividades. La vocación de la fundación es extender la plataforma a más Comunidades Autónomas con el apoyo de socios estratégicos.