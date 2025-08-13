Así es el método BEC, con el que una mujer ha estafado casi 9.000 euros a una empresa segoviana

La Guardia Civil ha detenido en Riba-Roja de Turia (Valencia) a una mujer de 40 años como presunta autora de una estafa telemática con la que se hizo con 8.730,45 euros de una empresa segoviana mediante el método BEC (Business Email Compromise), además de delitos de blanqueo de capitales y acceso ilícito a sistemas informáticos.

La investigación comenzó tras las denuncias presentadas por la propia empresa afectada y por un tercero que debía abonar una factura, cuyo pago se desvió a una cuenta fraudulenta tras ser alterado el documento.

Según la Guardia Civil, la autora accedió a los servicios de correo electrónico de la compañía, modificó los datos bancarios de una factura y logró que el pago se realizara a una cuenta instrumental bajo su control, dejando a la empresa que había emitido la factura sin el cobro.

La operación fue desarrollada por el Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) y el Equipo @ de la Comandancia de Segovia, en coordinación con el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de la capital.

El método BEC consiste en suplantar la identidad de proveedores mediante malware para modificar datos bancarios en facturas enviadas por correo electrónico.

La víctima realiza el pago creyendo transferir el dinero al proveedor legítimo, pero en realidad lo envía a los delincuentes