Asistencia Personal, Pasaporte para unas vacaciones para todos

Llegan las vacaciones de verano y con ellas unos merecidos días de descanso, ¿pero todas las personas pueden disfrutarlos por igual? Desde IMPULSA IGUALDAD Castilla y León apuestan por la asistencia personal como la mejor herramienta para que las personas con discapacidad o dependencia viajen en igualdad de oportunidades, sin depender de nadie más que de sí mismas, simplemente con este apoyo, que cuenta con la colaboración de Fundación ONCE.

La asistencia personal es una ayuda que hace más fácil el día a día de las personas con discapacidad, dependencia o necesidades especiales. Pero su ámbito de actuación no solo se circunscribe a su rutina, sino que también es un apoyo fundamental para disfrutar de las vacaciones, el turismo o el tiempo de ocio.

Así es el caso de Juan Carlos y Pilar, ambos usuarios de silla de ruedas y residentes de ASPAYM Castilla y León, quienes han podido compartir la experiencia del viaje anual que organiza la asociación para sus socios/as y que, gracias a la asistencia personal, no se han perdido ninguna actividad, Entre sus tareas de apoyo, destacan acompañarlos en desplazamientos, ayudarles en el aseo y la alimentación, o a meterse en la piscina.

Contar con un/a asistente personal permite que las personas con discapacidad o dependencia disfruten de sus vacaciones con el apoyo que necesitan, sin que sus familiares tengan que asumir ese rol. De este modo, madres, padres, parejas o hijos e hijas pueden compartir el viaje desde su vínculo afectivo, sin verse obligados a ejercer como cuidadores.

Porque las personas con discapacidad viajan casi tanto como las que no tienen discapacidad. Según datos del Observatorio de Accesibilidad en el Turismo, de Fundación ONCE, 7 de cada 10 personas con discapacidad viajan al menos dos veces al año y un 84 % de ellas eligen el verano como la época en la que visitar nuevos lugares.

Sin embargo, la falta de acompañante o asistente es una de las causas por las que no han viajado para el 6 %, junto con motivos económicos. Según Juan Carlos, “no podría haber viajado sin apoyo de un asistente personal” y Pilar tampoco, ya que “fuera de la residencia muchas cosas no las hacía” por no tener asistente personal, como ahora que también utiliza el servicio “para alguna salida de ocio”.

Ambos describen la experiencia de viajar con asistente personal como “muy buena” y se la recomendarían a cualquier persona con discapacidad, ya que “es algo necesario y son buenos profesionales”, afirma Juan Carlos. Para Pilar es fundamental, “porque te animas más a salir y está más normalizado hacer turismo sin que te miren tanto. De cara a los niños, resulta educativo para que vean la discapacidad como algo más, aunque todavía haya prejuicios”.

Nuevas experiencias profesionales

Los/as asistentes personales están especializados en apoyo a turistas y sus necesidades durante su estancia en el destino, cómo y cuándo las requieran y que suelen ser diferentes a las de su vida diaria. “Cuando vamos a la calle salimos de nuestra zona de confort, entonces hay que estar más pendiente del usuario y sus necesidades como, por ejemplo, las barreras arquitectónicas de sitios que no conocemos y, en general, los usuarios y los trabajadores estamos más contentos y más expectantes porque vemos y aprendemos cosas nuevas”, cuenta Marta, una de las asistentes personales de IMPULSA IGUALDAD Castilla y León, quien ha trabajado como apoyo en vacaciones y actividades de ocio.

Gracias a experiencias, Iris, otra de las asistentes personales de viajes, ha aprendido “a ser útil a los demás en cualquier circunstancia”, como que las personas usuarias puedan “acceder a destinos culturales fuera de Valladolid y salir de su ámbito cotidiano” y que estas actividades sirvan de motivación para que “puedan repetir y sentirse felices y satisfechas todas las personas, tanto las que atendemos en lo rutinario como en las actividades de ocio y de turismo”.