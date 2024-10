La Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico acerca a Valladolid la campaña ‘La M que falta’ para visibilizar la enfermedad

El cáncer de mama metastásico afecta a más de 30.000 personas en Europa cada año, de las cuales más de 2.000 viven en España. Para dar voz a todos los pacientes y reivindicar la importancia de esta enfermedad, la Asociación Española Cáncer de Mama Metastásico (AECMM), en colaboración con la Alianza Daiichi Sankyo | AstraZeneca, expone estos días en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid un nuevo NFT inspirado en una paciente con cáncer de mama metastásico y parte del equipo médico implicado en el abordaje de su enfermedad.

Esta nueva obra de arte digital completa así la colección realizada en 2023 inspirada en las vivencias de 8 personas con esta patología, en el marco del movimiento ‘La M que falta’. Se trata de una exposición de NFTs única que en los próximos días estará abierta al público en el centro vallisoletano.

El NFT ha sido creado por el criptoartista Javier Arrés, que ya participó en la creación de otras obras el año pasado. Para su elaboración, se ha contado con el testimonio de María Jesús Prada, paciente de cáncer de mama metastásico y portavoz de la AECMM; del doctor Diego Soto de Prado, jefe de la Unidad de Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario de Valladolid; del doctor José Miguel Hernández, director médico; y del doctor José Antonio Arranz, director gerente del centro.

“Los pacientes lo que necesitan, de alguna manera, es que les demos una imagen de cercanía, de que nos ponemos en su lugar y que intentemos transmitirles seguridad. Esto por desgracia no nos lo enseñan en las facultades de manera general”, explica José Antonio Arranz.

Por su parte, María Jesús Prada, la paciente en la que se ha inspirado la obra, destaca que el cáncer de mama metastásico “es una enfermedad que te genera muchos miedos y los pacientes necesitamos más transparencia por parte de los médicos para saber cuál es la realidad, nuestra realidad. Es muy silenciosa, no te duele nada y lo que buscas es una cara amable”. “En mi caso puedo decir que he tenido mucha suerte, mi oncólogo siempre me recibe con una sonrisa y eso es de agradecer porque vas con mucho miedo y él te relaja”, apunta.

“Nosotros escogimos la medicina como una vocación de servicio a los demás y eso tiene que ser el motor para que cada día que llegamos al hospital nos haga dejar a un lado nuestros problemas propios e intentar sacar lo mejor de nosotros y hacer de esa situación de gran tensión para el paciente lo más amable posible. La ansiedad, el miedo, la depresión y el estrés están en la mayoría de nuestros pacientes, por tanto la calidad de vida psicológica es importantísima: conseguir esa resiliencia, esa capacidad para adaptarse a esa situación tan agresiva como es un diagnóstico de un cáncer y más de un cáncer de mama metastásico”, añade el doctor Soto.

Por su parte, para el doctor José Miguel Hernández, “la investigación es fundamental para cronificar la enfermedad. Es la única vía para progresar en la lucha contra el cáncer. Si no se investiga, no se puede avanzar. Nuestra tarea fundamental es proveer de todos los mejores recursos al servicio de oncología médica, a hospitalización, al hospital de día para prestar la mejor atención posible a las pacientes”.

En esta línea, Javier Arrés, el criptoartista que ha desarrollado este NFT, explica que para esta obra ha intentado, tras hablar con los médicos y con los representantes del hospital, así como con la paciente, “hacer un compendio pop-barroco de lo que sería la ciudad, los tratamientos contra el cáncer y la personalidad de la paciente para expresar precisamente la buena relación entre paciente y médico, la innovación del abordaje del cáncer y una visión positiva de todo el proceso”, informa Ical.