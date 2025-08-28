Ávila despliega su gran carpa para acoger el XIII Festival Cir&Co

Ávila ha iniciado este jueves 28 de agosto el despliegue de la gran carpa que, hasta el domingo, acogerá el XIII Festival Internacional de Circo de Castilla y León 'Cir&Co', con más de 200 representaciones por parte de 21 compañías de siete países y una apuesta, por segundo año consecutivo, por lo rural.

El arranque de una de las citas turísticas más importantes del año para la capital abulense, ha tenido lugar con la compañía salmantina 'Stellar circus' y su espectáculo 'Kaleido', que celebra su fin de gira en la capital abulense, dentro de la carpa instalada en el recinto ferial del 'Lienzo Norte'.

Unas 600 personas han asistido a este espectáculo que supone un viaje singular por las tradiciones y culturas alrededor del mundo, gracias a una espectacular puesta en escena, que también podrán disfrutar abulenses y visitantes este viernes, día 29, y el sábado, 30 de agosto, a partir de las 19.30 horas.

Con una mezcla de diferentes disciplinas, 'Stellar Circus' muestra en 'Kaleido' a un grupo de intrépidos exploradores que, guiados por la curiosidad, zarpan en una expedición alrededor del mundo, en busca de nuevas culturas, recorriendo países como Colombina, Venezuela, India, Grecia, Nueva Zelanda...

Durante dos horas, sus protagonistas recorren miles de millas por el mar para adentrarse en diferentes culturas, aprendiendo tradiciones milenarias y diferentes idiomas, "descubriendo que la verdadera riqueza radica en la diversidad de la humanidad", según destaca la compañía, que cierra el recorrido de este espectáculo en Ávila.

La apertura de 'Cir&Co' ha contado con la asistencia de Inmaculada Martínez, directora general de Políticas Culturales de la Junta de Castilla y León, organizadora de este evento que también llegará hasta el 4 de septiembre a los municipios de Piedralaves; El Hoyo de Pinares; Navaluenga; El Barraco; El Barco de Ávila; La Adrada y Arenas de San Pedro.

Martínez ha puesto a 'Cir&Co' como una "marca" y un símbolo de la "identidad" de Castilla y León, proyectando su imagen nacional e internacional en una "apuesta por la calidad, la historia, la cultura, la excelencia, la innovación y el futuro".

Y todo ello, "aunando distintas sensibilidades" desde una Ciudad Patrimonio de la Humanidad que sirve de "nexo de unión del arte, la cultura y la belleza", en una apuesta por una cultura "familiar".

En total, los once escenarios de la capital, junto a los de la provincia, acogerán un total de 216 actuaciones por parte de 21 compañías procedentes de siete países -Bélgica, Brasil, Francia, Italia, Suiza, Argentina y España-, frente a las 319 actuaciones por parte de 31 compañías de ocho nacionalidades del año pasado.

Este evento, que se celebra una semana antes de las multitudinarias Jornadas Medievales de la ciudad, congregó el año pasado los 65.000 espectadores, de los cuales, 5.500 correspondieron a las representaciones en la provincia.

La programación de 'Cir&Co 2025' cuenta con la participación de 21 compañías de siete países, destacando en el caso de España, las que llegarán desde seis comunidades: Andalucía; Aragón; Castilla-La Mancha; Cataluña; Navarra y Castilla y León -'Arawake Theatre'; 'Alauda Teatro'; 'Stellar Circus'; 'Las Pituister' y 'Suso González'-.

La programación de este año contempla seis estrenos en Castilla y León y cuatro más en España de la mano de las compañías francesas 'CIE.i.Si' con su espectáculo 'Le dernier concert' y 'La Faux Populaire', que presentará 'Le Cabaret Renversé'; la compañía brasileña y belga 'Iara Gueller', que estrenará '99 cm', mientras que 'Suso González', de Castilla y León, presentará 'Con alma de mujer'.

Como estrenos en Castilla y León, 'Cir&Co' presentará los espectáculos 'Tienimi che ti tengo', de la compañía italiana y francesa 'Circo in Rotta'; el espectáculo 'Big Fish', de la compañía francesa 'Cirque au Carré', y los estrenos de las compañías españolas 'Truca Circus', andaluza, con su espectáculo 'El Círculo'; 'Rumbo Latòti' de la compañía aragonesa 'Nostraxladamus'; 'Caricatos' de la compañía 'La Belle École' de Castilla-La Mancha y 'Fisgoneo' de la compañía 'De tal palo' procedente de Cataluña.