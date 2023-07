Ayudas de hasta 4.500 a jóvenes para promover el empleo estable por cuenta ajena

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo convoca las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, dirigidas al fomento del empleo estable por cuenta ajena en las empresas, para el año 2023. Esta línea concederá ayudas de 4.500 a 7.000 euros, según recoge el extracto que publicó hoy el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) y recogió la Agencia Ical.

La cuantía de la subvención por la formalización de cada contratación subvencionable será de 4.500 euros para los colectivos de jóvenes menores de 30 años de edad, desempleados de larga duración, es decir, inscritas como demandantes de empleo, no ocupadas, en el Servicio Público de Empleo, al menos 360 días en el periodo de los 18 meses inmediatamente anteriores a la fecha de inicio de la contratación, o inscritas, al menos, 180 días en el periodo de los nueve meses inmediatamente anteriores a la fecha de inicio de la contratación, si se trata de personas que estén inscritas como trabajadoras agrarias en el Servicio Público de Empleo durante esos 180 días).

También, se destina a personas mayores de 45 años de edad con responsabilidades familiares, mujeres, personas con discapacidad igual o superior al 33 por ciento, personas en riesgo de exclusión social (beneficiarias de la Renta Garantizada de Ciudadanía, del Ingreso Mínimo Vital o de otras prestaciones económicas y víctimas de terrorismo; personas inmigrantes y refugiados o que tengan reconocido el derecho de asilo.

La subvención aumentará hasta los 5.000 euros para el caso en que, en la fecha de inicio de la contratación, el trabajador contratado sea emigrante castellano y leonésretornado del extranjero, siempre y cuando el retorno se haya producido en el mes inmediatamente anterior a la fecha de la contratación.

Además, se incrementará en mil euros si, en la fecha de inicio de la contratación por la que se solicita la subvención, el trabajador contratado sea titulado universitario o técnico superior de Formación Profesional, y sea contratado para prestar sus servicios en empresas que tengan implementada la economía circular y esté directamente relacionado con el medio ambiente, la sostenibilidad energética, el tratamiento de residuos, la gestión del agua, las energías renovables, la ciberseguridad, el big data, la inteligencia artificial o la automatización de procesos, o en aquellas empresas industriales o de servicios que puedan considerarse como de alto valor añadido; sea contratado para prestar sus servicios en empresas castellano y leonesas del sector de la hostelería y la trabajadora sea contratada para prestar sus servicios en ocupaciones o sectores con presencia mayoritariamente de hombres que se determinen en cada convocatoria.

La cuantía también aumentará en mil euros si, en la fecha en que se inicia la contratación, el trabajador contratado, es víctima de violencia en el ámbito familiar; 500 euros si el centro de trabajo o establecimiento radica en un municipio de Castilla y León incluido en la zona de intervención de alguno de los programas territoriales de Fomento aprobados en Castilla y León y si el centro de trabajo en que el trabajador contratado vaya a prestar sus servicios radica en un municipio de Castilla y León de menos de 5.000 habitantes.

Los beneficiarios son trabajadores por cuenta propia (autónomos personas físicas), personas jurídicas, y entidades sin personalidad jurídica. Su objetivo es fomentar el empleo estable por cuenta en Castilla y León a través de cuatro programas: Contratación indefinida ordinaria, contratación indefinida ordinaria del primer trabajador por trabajadores por cuenta propia, transformación en indefinidos de determinados contratos temporales y ampliación de jornada de contratos indefinidos ordinarios formalizados con mujeres.

Garantía Juvenil

Por otro lado, el departamento que dirige Mariano Veganzones, de Vox, cuenta ya con las bases reguladoras para convocar próximamente las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), dirigidas a fomentar el autoempleo en el territorio de Castilla y León de los jóvenes inscritos en el sistema nacional de garantía juvenil, con titulación universitaria o de formación profesional de grado medio o superior. Así lo recoge una orden del 5 de julio que publica hoy el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

“La actual situación económica y su repercusión sobre el empleo, exige la puesta en marcha de nuevas medidas que tengan una influencia positiva en la creación y mantenimiento de los puestos de trabajo, siendo las políticas activas de empleo un instrumento de intervención de las administraciones públicas en el mercado de trabajo para prevenir o aliviar el desempleo y para mejorar las posibilidades de ocupación y acceso al empleo”, argumenta Industria.

“Ante la situación del mercado laboral actual, cuya tasa de desempleo castiga especialmente a los jóvenes, las iniciativas empresariales contribuyen a generar cambios en nuestra sociedad y en nuestra economía, y a ofrecer una salida laboral a las personas jóvenes desempleadas”, añade.

Estas subvenciones están cofinanciadas en un porcentaje del 60 por ciento por el Fondo Social Europeo Plus, de acuerdo con el Programa FSE+ de Castilla y León 2021-2027, aprobado por Decisión C (2022) 9127, de 2 de diciembre, hasta agotar el crédito asignado cada año por dicho organismo a la Comunidad. La ayuda se destinarán a fomentar, por parte de la persona beneficiaria, el inicio de una actividad económica por cuenta propia. La persona solicitante deberá acreditar la realización de unos gastos, así como el pago de los mismos, por cuantía no inferior a 2.000 euros, sin incluir IVA, o, en su caso, los impuestos indirectos equivalentes.

La aportación se podrá incrementar entre 1.000 y 500 euros en algunos casos, como si el solicitante es parado de larga duración, mujer, inmigrante o retornados o personas con discapacidad. En ningún caso podrá superar el importe máximo de 9.750 euros, salvo para el caso en que la persona beneficiaria sea mujer, en cuyo caso, no superará la cantidad de 10.400 euros.