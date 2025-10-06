El Ayuntamiento de Arroyo y la Guardia Civil firman el acuerdo de cesión temporal del nuevo cuartel

El Ayuntamiento de la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda y la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid dieron un nuevo paso para la próxima puesta en servicio del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Arroyo, con la rúbrica del acuerdo de cesión temporal del edificio situado en el número 89 de la avenida de Colón.

El alcalde, Sarbelio Fernández, y el jefe de la Comandancia de Valladolid, el coronel Andrés Manuel Velarde, firmaron este lunes un documento administrativo por el que el Ayuntamiento otorga la cesión temporal del edificio, por un periodo de dos años, con objeto de iniciar ahora los trámites necesarios para otorgar una concesión administrativa sobre este inmueble por 75 años a la Dirección General de la Guardia Civil.

“El objetivo es que pueda estar operativo cuanto antes y como los trámites para llevar a cabo la concesión a largo plazo se iban a dilatar en el tiempo, se ha optado por hacer esta cesión de uso temporal por dos años y que la Guardia Civil pueda empezar a trabajar cuanto antes”, tal como explica el alcalde de Arroyo de la Encomienda. “Lo importante es que se siguen dando pasos y ya es cuestión de muy poco tiempo que veamos abierto y a pleno rendimiento el nuevo cuartel de la Guardia Civil de Arroyo”.

Tras la firma, Sarbelio Fernández y el coronel Velarde visitaron el que será el Puesto Principal de Arroyo de la Encomienda para conocer esta nueva instalación, en la que el Ayuntamiento ha invertido cerca de tres millones de euros. La Guardia Civil informó durante el encuentro que ya están en marcha diversos procesos administrativos para la puesta en marcha del nuevo cuartel, con la idea de que pueda estar en servicio a finales de este año o principios de 2026.

El edificio se levanta sobre una parcela de 3.832 metros cuadrados de los que 1.345 están construidos y el resto es aparcamiento. Consta de una planta baja de 1.052,86 m2, junto a otros 266,45 del sótano y 26,18 de una pequeña entreplanta.