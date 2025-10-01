El Ayuntamiento de Palencia congelará impuestos y tasas en 2026 para aliviar la presión fiscal de los ciudadanos

El Ayuntamiento de Palencia anunció hoy la congelación de impuestos, tasas y precios públicos para el ejercicio 2026. Esta decisión, que se debatirá en el Pleno Extraordinario de mañana, responde al compromiso del equipo de gobierno de mantener la estabilidad económica de los ciudadanos tras los incrementos aplicados en 2025, como el 5,5 por ciento en las tasas de agua y basura, y la próxima entrada en vigor de una nueva ordenanza de residuos en enero de 2026.

Así lo explicaron la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, y el concejal de Hacienda, Carlos Hernández, en una rueda de prensa, donde precisaron que para garantizar la congelación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el tipo de gravamen se reducirá del 0,5847 por ciento al 0,5330 por ciento, compensando el aumento automático del 10 por ciento derivado de la revalorización catastral.

Esta medida supondrá que el Ayuntamiento deje de ingresar aproximadamente 400.000 euros, una cantidad que el consistorio considera asumible gracias a la reestructuración financiera de años anteriores. “No es un postureo político, sino una decisión fundamentada”, destacó Hernández, que subrayó que los ciudadanos pagarán en 2026 exactamente lo mismo que en 2025.

Además, se aprobará una reforma para equilibrar el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y la tasa de licencia urbanística, fijando ambos al 2,61 por ciento del coste de la obra. Esta modificación responde a una moción aprobada hace cuatro meses por los grupos políticos, que reclamaban un ajuste para alinear estas figuras impositivas con las de otras capitales de Castilla y León. “Cumplimos lo que el Pleno nos indicó”, afirmó Hernández, quien confía en que las propuestas no encontrarán oposición en el Pleno.

La congelación de tributos busca aliviar el esfuerzo fiscal de los palentinos, especialmente tras las subidas de tasas de este año, y refleja la voluntad del equipo de gobierno de priorizar el bienestar económico de la ciudadanía mientras se mantiene la estabilidad financiera del Ayuntamiento.