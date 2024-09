La barbacoa leonesa que triunfa entre particulares y en la alta cocina

"Una locura. Empezamos de cero el pasado septiembre y antes de cumplir un año ya confían en nosotros particulares, empresas y varias estrellas Michelin y hemos abierto distribución en Francia y en México”.

Es el resumen de 12 meses vertiginosos en los que la marca leonesa D’Corten ha conseguido convencer a particulares y profesionales de las bondades de las únicas barbacoas premium que se fabrican en la Comunidad, prácticamente en todo el país, y con escasa competencia.

Hay dos empresas multinacionales que trabajan a nivel mundial el producto y en el ámbito europeo se puede hablar de una docena de fabricantes y de un mercado “con muchísimas posibilidades”.

Fruto de una trayectoria profesional de más de 25 años en el sector -con trabajos de carpintería metálica, estructura, cerrajería y decoración-, tres socios y amigos, David Fernández Cuesta, Juan Manuel García Monje y Mario Pulisci Álvarez, decidieron hace tres años que podían emprender una nueva aventura empresarial bajo su propia marca y directrices. Comenzó entonces un proyecto de investigación y desarrollo, de pruebas, de creación de prototipos y, en resumen, un periodo de trabajo intenso y preciso para hacer frente a la complejidad que conlleva el uso del fuego.

La Feria Maison&Object de París acogió en septiembre del pasado año la presentación de las barbacoas de D’Corten, que estos días repiten cita para celebrar en la capital francesa, de la mano del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, ICE, un año de conquista y éxito.

Santa Olaja de la Ribera y San Andrés del Rabanedo son los lugares en los que se fabrican los elementos que conforman estas barbacoas que David Fernández describe como “artísticas, decorativas y funcionales cien por cien”, que sorprenden por su base de aspecto escultórico que considera uno de sus fuertes, además de la alta calidad.

Su nombre alude al material del que están hechas, acero corten, con una base de tres milímetros y una superficie de cocina de chapa de acero al carbono de 12 milímetros Tiene chapa y tiene grill, donde se puede cocinar como en una barbacoa de toda la vida, tanto con carbón -han creado su propia marca en colaboración con dos empresas de la provincia- como con leña, disponen de tiro regulable y de un cajón-cenicero y son fáciles de limpiar.

El diseño de esta barbacoa la hace compatible con cualquier entorno y propicia el encuentro entre quienes van a probar los alimentos que se cocinen en ella.

“Al tener una forma circular, aunque tiene aristas, se genera una situación social cuando te pones a cocinar en ella. Normalmente, alguien que hace barbacoa está apartado y aquí es el protagonista de la fiesta, porque todo el mundo se pone alrededor para ver lo que hace o colaborar. Es algo más social. Eso, a nivel particular, y a nivel de hostelería se ha convertido en un objeto que ya no guardas. Las barbacoa en hostelería era algo feo, nunca tenía una apariencia buena. Esto lo dejas en el jardín y es una escultura, aunque no lo uses”, explica David en declaraciones a Ical.

“Es un artículo diferenciador. Es difícil tener un producto que innove y que aporte tanto. Si tienes una casa con zona exterior, una de obra te ocupa mucho sitio o quizá no encaja con la decoración. Ésta encaja en cualquier tipo de edificación, tanto en una casa ultramoderna como en una muy clásica o medieval. La versatilidad la convierte en la barbacoa definitiva”, defiende.

Se ofrece en dos modelos, la Bonfire Luxe, con plancha de un metro -que incorpora una meseta- y está concebida para el canal horeca (hoteles, restaurantes, cafeterías) y la Bonfire One, que tiene una base más pequeña, de 83 centímetros, pensada para el uso de particulares.

La estética y funcionalidad de estas barbacoas ya han convencido a los responsables de restaurantes con estrella Michelín, como la presidenta de Eurotoques, Maca de Castro, que ya las utiliza en su restaurante de Palma de Mallorca. Pero son los leoneses Juanjo y Yolanda, de Cocinandos, los principales abanderados de D’Corten. “Ellos se enamoraron del producto y tenemos un tándem muy bueno. Con una buena herramienta, que es la barbacoa, y con cocineros de este calibre el resultado siempre es extraordinario” resalta y comenta que entre los elementos auxiliares ya diseñados, como una mesa para emplatar, o ideados destaca una mesa de postres “cuya prueba piloto se llevó acabo en el Cocinandos y Juanjo fue un poco el ideólogo”.

De Eva Longoria a Beatriz de Orleans

La fulgurante trayectoria de D’Corten ha llevado a sus creadores a participar en diversos eventos en León y fueras de sus fronteras, entre ellos, en el festival benéfico Global Gift Gala celebrado este verano en Marbella, promovido por Eva Longoria y María Bravo, donde se sirvió -de la mano de Cocinandos- un aperitivo de taco de lechazo de Castilla y León con tabulé y aire de menta. La región francesa de Normandía, un castillo de Palma de Mallorca o la Feria Hábitat de Valencia son otras de las citas que aparecen estos meses en la agenda de D’Corten.

Con apenas tres meses de existencia, D’Corten pasó a formar parte del directorio de la Sociedad Española del Lujo, Luxury Spain, que requiere a sus miembros unos estándares “altísimos” de calidad y que “supone un prestigio, abre puertas y te ayuda en la validación de tu marca, pero no garantiza nada”. Juan Manuel García precisa que son miembros muy proactivos del colectivo y que se implican de forma permanente en la organización de eventos y otras iniciativas en una agrupación que reúne a 150 empresas y que desarrolla numerosas misiones internacionales.

La entidad la Beatriz de Orleans, que ha comprobado en varias ocasiones el funcionamiento de la barbacoa. “El lujo es la calidad, un producto que satisface al cliente. Si quieres tener algo bueno tienes que invertir mucho. La exclusividad sí va ligada al lujo y al producto de calidad, pero no es ostentación”, remarca David Fernández.