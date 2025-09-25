Benteler reafirma su compromiso con Burgos y su desarrollo industrial. Y lo hace a través de la nueva planta fotovoltaica que se ha inauurado este jueves para dotar de energía renovable a su sede en la ciudad durante los próximos 15 años. La nueva instalación, desarrollada gracias a la financiación y gestión de GreenYellow y construida por la empresa local Abasol, generará hasta 5.738 MWh anuales, equivalente al consumo de más de 1.600 hogares.

La presentación contó con presencia de la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala; el presidente de Europa y director de operaciones de Benteler, Ricardo García; el director de las plantas de Burgos y Palencia de la compañía, Roberto Cosío; el director general de GreenYellow, Nicolas Daunis; y el socio director de Abasol, Ismael Martín.

"Con esta planta que ocupa casi diez hectáreas garantizamos a nuestras instalaciones de Burgos un suministro estable de energía cien por cien renovable durante los próximos quince años y avanzamos en nuestro objetivo de alcanzar cero emisiones netas en 2050", destacaba Ricardo García.

Benteler está presente en Burgos desde 1989 y en la actualidad cuenta con más de 600 trabajadores en la planta y otras 90 personas en las oficinas centrales, situadas también en Burgos.

“Creemos en una industria que combine competitividad con responsabilidad medioambiental y este proyecto demuestra que es posible avanzar hacia un futuro donde el crecimiento económico vaya de la mano del respeto al entorno, la eficiencia energética y la innovación tecnológica”, añadía el director de Operaciones de Benteler.

Además, se mostraba convencido de que con esta inauguración la marca da inicio a una nueva etapa "más limpia, más eficiente, sostenible para Benteler y para Burgos”, c.

Por su parte, el director general de GreenYellow, Nicolas Daunis, destacaba que esta planta está preparada para garantizar una producción estable, eficiente y sostenible a largo plazo para la industria de Burgos, en este caso Benteler, mientras que el socio director de Abasol, Ismael Martín, afirmaba que se trata de una de las cinco instalaciones más grandes de autoconsumo fotovoltaico de Castilla y León y “la más avanzada técnicamente”.

Como particularidad, ponía en valor que se haya proyectado su uso en un futuro como agrivoltaica, para cultivo en la próxima campaña de lavanda. Así que, si todo va bien, el próximo año por estas fechas debería estar colorido, según avanzaba, mientras explicaba que se han plantado mil árboles de diferentes especies y que han sido extremadamente escrupulosos con las prospecciones arqueológicas que hemos tenido que realizar.