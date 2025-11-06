Las bibliotecas escolares para fomentar el pensamiento crítico entre los alumnos

Castilla y León reivindica las bibliotecas escolares como espacios donde el alumnado pueda desarrollar su creatividad e innovación y apuesta por ellas como modo de contribuir al fomento de un pensamiento crítico a través de nuevas formas de lectura.

Y es que este jueves el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) recoge una resolución de la Consejería de Educación en la que se convoca la selección de proyectos ‘Bibliotecas Escolares de Futuro. Bibliotecas 2030’ de cara al presente curso 2025-2026.

En concreto, se han seleccionado finalmente 67 proyectos de centros que imparten segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial, en concreto 47 se ubican en el ámbito rural y 20 en zonas urbanas.

Este año, el departamento que dirige Rocío Lucas ha vuelto a aumentar el presupuesto de la convocatoria de 140.000 hasta los 159.000 euros, siendo 3.000 euros la cuantía adjudicada al centro, si este tiene más de 180 alumnos, y un máximo de 2.000 si tiene menos de 180 matriculados.

Cada colegio seleccionado se compromete así a reconfigurar su biblioteca escolar en diferentes espacios para la innovación, la creación, la experimentación y el trabajo interdisciplinar: radio, cineclubes, etc. o su promoción como espacio inclusivo y de impulso a la igualdad entre los géneros.

También se ha tenido en cuenta el fomento de actividades de escritura, producción de contenidos y lecturas compartidas en distintos soportes; el desarrollo de proyectos documentales y de las competencias mediáticas -fomento del pensamiento crítico y habilidades transmedia-; y la innovación en el ámbito de las tecnologías digitales.