Morala: "La declaración de Conjunto Histórico dará un nuevo espaldarazo a Ponferrada"

Satisfacción en Ponferrada después de que la Junta haya declarado a la capital berciana como Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Conjunto Histórico.

"Estamos muy contentos porque se trata de una antigua aspiración de la ciudad, de los vecinos y de todos los interesados por el desarrollo cultural municipal”, destaca el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, para quien este reconocimiento dará un nuevo espaldarazo a la ciudad, que ya viene subiendo en turstas en los últimos tiempos y se ha convertido en un destino de moda en la comunidad.

El regidor destaca que son muchos los valores culturales, arquitectónicos, artísticos y sociales que tiene el casco histórico de Ponferrada, lo que, a su juicio, supone un "atractivo de primer orden" para la visita turística. Si bien, afirma que para Ponferrada es mucho más "porque es parte de nuestras vidas".

En este sentido, señala que todos los ponferradinos tienen experiencias y vivencias personales relacionadas con estas calles, con el Castillo, con la plaza de la Encina o del Ayuntamiento, con sus monumentos, con su historia y su presente.

Morala hace hincapie también en que esta declaración supone igualmente una mayor responsabilidad. "Tendremos que redoblar esfuerzos por preservar este legado centenario a las futuras generaciones", asegura el primero de los ponferradinos, convencido de que van a saber aprovechar esta distinción en beneficio de la ciudad, entre otras cosas, apunta, porque el casco antiguo es una "seña de identidad" del municipio para todos los que nos visitan.

"Seguiremos trabajando para mejorar el entorno en beneficio de los vecinos, de la ciudadanía Ponferradina y de quienes nos visitan”, finaliza.