Blanco: "El Gobierno feminista de Sánchez es el que más ha desprotegido a las mujeres"

El escándalo de las pulseras de protección a las mujeres víctimas de violencia de género sigue salpicando al Gobierno de Sánchez y a su ministra de Iguadad, la reprobada Ana Redondo, mientras se siguen conociendo sentencias que demuestran que hubo fallos masivos y que desmienten y desenmascaran a la ministra y al Gobierno que se considera como el más feminista de la historia, después de haber beneficiado a más de un millar de agresores sexuales con la Ley del Solo sí es Sí

En Castilla y León no dan crédito a lo que está sucediendo, y así lo ha puesto de manifiesto este viernes la vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, quien ha arremetido contra Sánchez y su equipo por este y otros asuntos que también afectan a las mujeres. "Es el Gobierno que más ha desprotegido a las mujeres en este país", decía esta mañana la también consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, quien ha asegurado también que el ministerio de Ana Redondo es el que más ha recortado derechos de igualdad.

Blanco afirmaba que están tratando de ocultar el escándalo de las pulseras además de cambiar de versión en varias ocasiones. "Primero dijeron que no había ninguno de estos dispositivos que hubiera fallado y luego que eran unos pocos, pero la realidad es que las mujeres hoy en día se sienten desprotegidas", advertía la vicepresidenta.

Blanco recordaba que el Gobierno de España ha sido avisado por los órganos judiciales, por las fiscalías, por las diferentes asociaciones y, aún así, "no ha hecho nada para proteger a las mujeres y se ampara, como siempre, en que todo son bulos".

La vicepresidenta aseguraba que la obligación de las administraciones es trabajar para que las mujeres estén protegidas, para que no se revictimicen y para que se sientan seguras,. Por ello, apuntaba que seguirán denunciando las permanentes "chapuzas" de este Gobierno.

Aparte de los beneficios a los agresores sexuales con la ley del sólo sí es sí y los fallos de las pulseras, Blanco hacía referencia también a oros errores del Ministerio de Igualdad que han hecho daño a las mujeres, como la aprobación el verano pasado de la ley de paridad, que al parecer contenía "un error técnico" que facilitaba el despido de las personas que pedían medidas de conciliación en las empresas.

"Tuvieron también que rectificar", decía Blanco, mientras criticaba igualmente la reducción de la financiación a las comunidades autónomas del cien por cien al 75 por ciento.

"Esta es la realidad que estamos viviendo y lo que está pasando ahora es todavía más grave si cabe porque desprotege a las mujeres víctimas de violencia machista y a los hijos menores que dependen de ellas", finalizaba.