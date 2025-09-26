Detienen a un conductor de 62 años en Palencia con drogas y 15.000 euros ocultos en el coche

La Guardia Civil ha detenido en Santillana de Campos (Palencia) a un conductor de 62 años que llevaba en su vehículo varios tipos de droga y 15.000 euros ocultos en un doble fondo del vehículo.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado sábado 20 de septiembre, cuando los agentes de la Guardia Civil dieron el alto a un vehículo cuyo conductor, al percatarse de la presencia policial tiró un objeto por la ventanilla del conductor, según ha informado este viernes la Guardia Civil.

Tras verificar su identidad, los agentes comprobaron que tenía antecedentes por tráfico de estupefacientes, por lo que realizaron una inspección de sus pertenencias y del vehículo.

Durante la inspección un agente vio que el hombre tiró a la carretera una bolsa transparente, con dos pastillas y dos dosis de Speed.

En el interior del maletero, oculto en un doble fondo, localizaron un total de 15.000 euros envasados al vacío y repartidos en dos paquetes.

Además, por diferentes partes del vehículo localizan otras dos pastillas, dos cigarrillos que supuestamente contenían marihuana, 360 euros en billetes de diferente valor, cinco tarjetas prepago de teléfono móvil y una libreta con diversas anotaciones y números de teléfono.

Por todo ello se procedió a la detención del hombre, de nacionalidad española, como presunto autor de un delito contra la salud publica por tráfico de drogas.

Antes de ser trasladado al cuartel de la Guardia Civil, se le realizó la prueba de detección de drogas por la evidente sintomatología que presentaba, dando resultado positivo a varias sustancias por lo que también fue sancionado.