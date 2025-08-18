Buenas noticias: Las temperaturas en Castilla y León comienzan a caer

Y la noticia más esperada llega para empezar la semana. Después de unos días donde el calor ha apretado con fuerza, una de las claves de los incendios que se viven en estos días en Castilla y León, la semana arranca con buenas noticias ya que a partir de este lunes se va a producir un descenso notable de las temperaturas

La predicción desde la Aemet alerta de "intervalos nubosos, con más nubosidad por el norte, predominando la nubosidad media y alta, con nubosidad de evolución, sin descartar chubascos dispersos con tormenta en el norte, este y en el Sistema Central".

Las temperaturas en descenso, que puede ser notable en las máximas. Y se esperan vientos del sur y oeste, tendiendo en la segunda mitad del día, de norte a sur, a componente norte, flojos aumentando a moderados, sin descartar rachas fuertes o muy fuertes con las tormentas.

Las temperaturas mínimas y máximas por capitales de provincia serán las siguientes: