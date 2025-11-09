Martínez defiende las ferias alimentarias como "motor de desarrollo local"

El líder del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, defiende que se incorpore a aquellas ferias que son "motor de desarrollo local" que se han quedado fuera del marco estratégico de la industria alimentaria de la comunidad y que, ensu opinión, reman "en soledad".

"Hay un pilar que queda ausente dentro de ese plan estratégico, que es precisamente el apoyo y el impulso a estas ferias que desde el punto de vista local se están consolidando como motores de desarrollo y que necesitan el impulso de la administración autonómica", decía el líder del PSOE durante su participación en la XXXIV Feria de la Cecina de Chivo de Vegacervera (León).

El candidato socialista a la Junta aseguraba que no sólo la cecina, sino toda la industria agroalimentaria de Castilla y Léon "es un símbolo, un resorte que capitaliza y dinamiza la economía local y genera identidad y cultura en los territorios".

El alcalde de Vegacervera, Octavio González, por su parte, apelaba también a la necesidad de que las administraciones, especialmente aquellas con competencias en materia económica, ayuden con su apoyo al crecimiento de este tipo de citas.

Sanidad

Por otro lado, Martínez se refería a las manifestaciones en defensa de la Sanidad pública que se están celebrando en la comunidad, como hoy en Bembibre (León), y ayer en Valladolid, y lo hacía para denunciar que la atención sanitaria en Castilla y León “es un caos”.

El dirigente socialista ponía como ejemplo las provincias de Soria y León. “No podemos escudarnos en la falta de profesionales, en lo disperso y envejecido que está nuestro territorio. Tenemos que asumir nuestras realidades y desde el reconocimiento de la problemática abordarla desde un punto de vista conjunto, con consenso de todo el arco parlamentario para poder poner encima de la mesa algo respuestas a lo que nos está demandando la ciudadanía”, finalizaba.

Fiesta gastronómica

A la feria también han asistido el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, quien ha destacado en su intervención la importancia de este evento, “no solo como una fiesta gastronómica, sino como una expresión viva de la identidad, la historia y la capacidad de esta tierra para mantener sus tradiciones y proyectarlas hacia el futuro”.

“Treinta y cuatro ediciones son toda una historia compartida, una historia de esfuerzo colectivo de productores, hosteleros, vecinos y visitantes que entienden que la cecina de chivo forma parte del alma de esta tierra”, ha añadido.

Sen ha recordado que la cecina de chivo es uno de los productos más singulares de la gastronomía leonesa.

“Una elaboración que concentra el carácter de nuestras montañas, la sabiduría transmitida de generación en generación y el respeto por los procesos tradicionales”, ha insistido.

El delegado también ha reafirmado el compromiso del Gobierno de España con el mundo rural, subrayando que “no hay futuro equilibrado sin un mundo rural vivo”.

En Vegacervera se celebra todos los años la Fiesta de la Cecina de Chivo de Vegacervera, una feria declarada de Interés Comarcal y con la que se pretende reforzar la fama de este producto autóctono, estandarte de la gastronomía de la comarca.