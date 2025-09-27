Encuentran muerto a un joven de Vigo que desapareció en Valladolid mientras trabajaba en una obra

La Policía Nacional de Valladolid localizó el cuerpo sin vida de Gerson F. B., un trabajador de 29 años originario de Vigo, que había desaparecido durante su jornada laboral en Tudela de Duero. El hallazgo se produjo en un pinar de Montemayor de Pililla, a varios kilómetros de su lugar de trabajo. Las primeras inspecciones no detectaron signos de violencia, lo que abre la puerta a una investigación exhaustiva.

La desaparición de Gerson generó una rápida movilización entre sus familiares y compañeros. El joven había salido esa misma mañana desde Vigo junto a tres colegas de su empresa, dedicada a obras, campos deportivos y jardinería. Según relataron sus allegados, se ausentó momentáneamente para realizar un recado con el vehículo de la empresa, sin regresar.

El dispositivo de búsqueda se activó de inmediato. SOS Desaparecidos Galicia difundió un cartel con su descripción, mientras se utilizaba la geolocalización de su teléfono móvil para rastrear sus movimientos. La Guardia Civil asumió la jurisdicción inicial, con el apoyo de la Policía Judicial.

Las autoridades han subrayado que las causas del fallecimiento aún no están claras. La autopsia será clave para determinar si se trató de un accidente, una muerte natural o alguna otra circunstancia. Desde la Subdelegación del Gobierno se ha indicado que, por el momento, no existen indicios de criminalidad, aunque la investigación sigue abierta.