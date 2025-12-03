“Cada pieza cuenta”: Integra CEE reconoce el valor esencial de todos los agentes de la sociedad en el puzle de la inclusión

“Cada pieza cuenta”. Este es el lema bajo el que Integra CEE celebra este miércoles el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La compañía busca visibilizar y poner en valor el papel esencial de cada agente -ciudadanía, empresas, entidades sociales, administraciones públicas y medios de comunicación- en la construcción de una sociedad plenamente inclusiva.

El lema simboliza la inclusión como un gran puzle, donde la contribución de cada una de estas piezas es fundamental para completar el rompecabezas de la diversidad y la igualdad de oportunidades. “No es solo una declaración, es una realidad. La plena inclusión es imposible sin la contribución activa de las empresas ordinarias, de los centros especiales de empleo, de las administraciones públicas y de la sociedad en general. Nuestro objetivo es asegurar que cada pieza encaje, creando valor y eliminando la invisibilidad”, asegura Zulay Ramos, directora de la Unidad de Apoyo de Integra CEE.

En este sentido, Ramos reitera el compromiso de la compañía por “seguir creando puentes que transformen el potencial individual de cada persona en éxito social y laboral”, impulsando un futuro “donde la diversidad sea el estándar y no la excepción”. “Ese es el puzle que estamos construyendo, una sociedad donde la inclusión sea completa y duradera”, concluye.

Una acción participativa

En este contexto, Integra CEE ha desarrollado un programa de actividades a nivel nacional en el que participan entidades sociales, empresas, instituciones y administraciones locales.

Entre las diferentes acciones, destacan los desayunos colaborativos y dinámicas basadas en la metodología LEGO® SERIOUS PLAY®, con los que se pretende promover la inclusión laboral y el reconocimiento a los organismos y empresas que contratan personas con discapacidad.

La actividad, que se realizará de forma simultánea en 14 ciudades, invita a las personas participantes a ponerse en la piel de compañeros/as con discapacidad, enfrentando desafíos simulados mientras construyen juntas un puente simbólico que ha de ser lo suficientemente estable y resistente. Esta experiencia fomenta la empatía, la comunicación y el trabajo en equipo y la reflexión sobre las capacidades diversas en el entorno laboral.

Además, esta iniciativa irá acompañada de una campaña en todos los centros de trabajo de Integra CEE donde se repartirán pegatinas con el mensaje de “Cada pieza cuenta” para que cada profesional pueda sentirse partícipe de la construcción de este puzle imaginario y compartir sus reflexiones en redes sociales con la etiqueta #CadaPiezaCuenta.

Asimismo, en Valladolid se llevará a cabo la siguiente actividad:

- Escape room inclusiva: en colaboración con la Universidad de Valladolid, cerca de 50 personas de la comunidad educativa participan hoy en esta experiencia inmersiva, que simula las barreras (físicas, emocionales, sensoriales y cognitivas) con las que conviven a diario las personas con discapacidad y que los integrantes de cada grupo deben superar para lograr escapar del juego. La finalidad de esta actividad es ir más allá de lo visible y activar una conciencia profunda sobre aquellos obstáculos más intangibles que no siempre se verbalizan.

Sobre Integra CEE

Integra CEE surgió en el año 2001 como respuesta a una demanda social: la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad. Hoy, con más de 6.000 personas empleadas en todo el territorio nacional, Integra CEE se posiciona como uno de los centros especiales de empleo referentes en su sector. Integra CEE es el resultado del compromiso, esfuerzo y profesionalidad de todas las personas que conforman la organización, de las que más del 91% son personas con discapacidad.

Especializada en la gestión, organización e implantación de servicios esenciales para entidades públicas y privadas (limpieza, mantenimiento, servicios auxiliares, etc.), cumple una función social de primera magnitud, puesto que ofrece a las personas con discapacidad la oportunidad de desarrollar nuevas habilidades y competencias para incorporarse a futuro en el mercado ordinario de trabajo.