La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha mantenido un encuentro con el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, para informar sobre la inminente aprobación de nuevas ayudas destinadas al Ayuntamiento de Zamora y que consolidan el apoyo de la Junta de Castilla y León al desarrollo socioeconómico de la ciudad. Las nuevas subvenciones, elevan a más de 5,5 millones de euros las inversiones de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo en apoyo a los programas de empleo local y a la remodelación del Mercado de Abastos de Zamora.

La consejera ha informado al alcalde de que este jueves la Junta de Castilla y León aprobará en Consejo de Gobierno, de una nueva subvención de 800.000 euros destinada a financiar el proyecto de remodelación integral del Mercado de Abastos de Zamora y su entorno, dando cumplimiento al compromiso adquirido por el presidente de la Junta de Castilla y León a finales del pasado año.

Esta nueva aportación se suma a los 800.000 euros concedidos el pasado ejercicio, lo que eleva la contribución total de la Junta de Castilla y León para este proyecto a 1.600.000 euros. La subvención, que forma parte de las políticas de reactivación del comercio de proximidad que desarrolla la Junta de Castilla, busca fortalecer la actividad comercial del mercado y de su entorno, contribuyendo a recuperar su papel dinamizador del Casco Histórico y del consumo de cercanía.

El proyecto de remodelación del mercado de Zamora, que comenzó a ejecutarse el pasado año con un coste estimado de 5 millones de euros, contempla una actuación integral de adecuación interior y del entorno, contribuyen también a poner en valor el potencial arquitectónico de este edificio singular y protegido, obra de Segundo Viloria, con más de 120 años de historia y ubicado en el casco histórico de la ciudad.

Compromiso con el empleo con una inversión de 4 millones

Durante la reunión, la consejera ha informado, también, al alcalde de la inminente aprobación de los dos programas mixtos de empleo y formación que ha solicitado el Ayuntamiento de Zamora dentro de la nueva convocatoria. En este sentido, García ha explicado que las dos iniciativas municipales cumplen con los requisitos de la convocatoria y que la Consejería está llevando a cabo una ampliación crédito para poder atender todas las solicitudes, lo que llevará la inversión histórica de estos programas, que quedarán definitivamente aprobados antes de que finalice este año.

Con la aprobación de estos nuevos programas de empleo, la inversión destinada al Ayuntamiento de Zamora por parte de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, a lo largo de esta legislatura, se acerca a los 4 millones de euros (3.977.817 euros), lo que supone un apoyo económico de entorno al millón de euros por año, y la formalización de 232 contratos para personas en situación de desempleo. Solo durante el ejercicio 2025, se han garantizado 77 contratos.

La consejera ha explicado que los programas destinados a promover directamente la creación de empleo a través de las entidades locales constituyen una parte esencial de las políticas activas de empleo de la Junta de Castilla y León, dando respuesta tanto al compromiso del Gobierno autonómico con el municipalismo como a su apuesta por la cohesión social y territorial, ya que son iniciativas que prestan especial atención a los colectivos desfavorecidos o con mayores dificultades de acceso al mercado laboral.

Estas iniciativas de fomento del empleo van destinadas a financiar los costes salariales de la contratación de desempleados para darles una oportunidad laboral y mejorar su empleabilidad. Además, estas políticas contribuyen a mejorar la prestación de servicios a los ciudadanos y el entorno en el que viven, mediante la realización de obras o la prestación de servicios de interés general o social. Facilitan la puesta en valor de los recursos locales y generan actividad económica y consumo.