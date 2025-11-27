CaixaBank convierte la Casa del Cordón de Burgos en el punto de referencia de la inversión de impacto en Castilla y León

CaixaBank ha celebrado en la Casa del Cordón la jornada “Impulsando el cambio”, una sesión centrada en nuevas fórmulas para movilizar recursos capaces de generar rendimiento económico y, al mismo tiempo, aportar valor social y medioambiental. La iniciativa ha reforzado el compromiso de la entidad con un desarrollo sostenible basado en la colaboración entre administraciones, organizaciones sociales, fundaciones y agentes económicos.

La celebración de este evento coincide con un momento de crecimiento sostenido para la economía de impacto en España, que alcanzó 3.300 millones de euros en 2023, un 26% más que el año anterior, según los últimos datos disponibles. Este modelo, que combina rentabilidad financiera con beneficios sociales y medioambientales medibles, se consolida como una vía para afrontar retos como la desigualdad, el cambio climático y la inclusión financiera. Para entidades sociales y fundaciones, representa una oportunidad para diversificar financiación, escalar proyectos y generar resultados tangibles mediante la colaboración entre sector privado, público y tercer sector.

El acto ha contado con la intervención de Gerardo Cuartero, director territorial de CaixaBank en Castilla y León, quien ha subrayado la necesidad de impulsar modelos de financiación que permitan afrontar retos como la inclusión, la transición ecológica o la atención a colectivos vulnerables mediante soluciones viables y con resultados evaluables.

A lo largo de la jornada se han desarrollado dos mesas de diálogo que han permitido abordar este ámbito desde una doble perspectiva estratégica y aplicada.

La primera mesa ha reunido a Eugenio Solla, director de Sostenibilidad de CaixaBank y presidente de SpainNAB; Cristina González Viu, directora general y consejera ejecutiva de MicroBank y Raúl Sánchez Fernández-Bernal, director del Fondo de Impacto Social de COFIDES, quienes han analizado la evolución del ecosistema en España, las tendencias actuales y las oportunidades emergentes para las entidades sociales. Este espacio ha sido moderado por Álvaro Retortillo Osuna, coordinador del Consejo Autonómico de Fundaciones de Castilla y León.

Según palabras de Eugenio Solla, “estamos construyendo un ecosistema que conecta capital con propósito. La inversión de impacto es estrategia: unir retorno económico con impacto positivo, ofreciendo a clientes, inversores y tercer sector la oportunidad de diversificar financiación, escalar proyectos sostenibles y generar impacto real mediante colaboración, transparencia y medición rigurosa para garantizar resultados tangibles y confianza.”

Por su parte Cristina González Viu ha recordado “la financiación es la palanca que permite a las empresas sociales crecer, innovar y ampliar su impacto. Con acceso a recursos a largo plazo, estas organizaciones pueden planificar con estabilidad, abrir nuevos servicios y llegar a más personas. En MicroBank ofrecemos el préstamo empresa social, hasta 2 millones de euros y 10 años de plazo, sin garantías adicionales, para que puedan escalar su alcance y generar un impacto real en la economía social."

Finalmente, en palabras de Raúl Sánchez, “la inversión de impacto es una herramienta imprescindible para dar respuesta a los retos sociales y económicos. Con este objetivo surgió el Fondo de Impacto Social (FIS), que contribuye a alcanzar soluciones canalizando recursos públicos hacia proyectos que generen un impacto social y medioambiental positivo, medible y sostenible”. Además, ha explicado que “el FIS se caracteriza por su gran flexibilidad, ya que puede financiar mediante capital o deuda a entidades con y sin ánimo de lucro”.

La segunda mesa de diálogo ha puesto el foco en experiencias reales del territorio. Miguel Santos, Fundación Lesmes; Pablo Sánchez, Fundación Intras, y Carlota Jiménez, Fundación Tu Techo, han compartido iniciativas que han generado mejoras tangibles en áreas como la vivienda asequible, la inclusión y los cuidados, mostrando cómo distintas organizaciones ya están aplicando este enfoque para ampliar y consolidar sus proyectos. La moderación de esta sesión ha corrido a cargo de Maricruz Conde, presidenta del Fondo de Fundaciones de Impacto.

Las conclusiones las ha presentado Emma Fernández Rodríguez, directora general de Economía Social y autónomos de la Junta de Castilla y León, quien ha destacado la oportunidad que tiene la comunidad para integrarse de manera activa en un ecosistema nacional que combina innovación financiera, colaboración institucional y soluciones orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas.