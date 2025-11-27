La Junta pone a disposición 'Enacyl', la plataforma que aglutina la actividades de envejecimiento activo de la Comunidad

La vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, presentó hoy ‘Enacyl’, una plataforma informática que integra, en tiempo real, todas las actividades, recursos y apoyos relacionados con el envejecimiento activo y saludable y la lucha contra la soledad no deseada y el aislamiento social disponibles en el territorio que desarrolle cualquier administración pública o entidad del Tercer Sector.

Además, promocionará todos los recursos y apoyos para luchar contra la soledad no deseada, como los ‘Espacios de Encuentro’, según explicó Blanco en El Burgo de Osma, Soria, quien añadió que todas las personas mayores de la Comunidad van a beneficiarse de una herramienta de “fácil acceso y muy intuitiva”.

Dicha aplicación ya está disponible en la web de la Junta, por lo que trasladó que aquellos que deseen realizar alguna actividad o establecer vínculos y relaciones sociales pueden consultar ‘Enacyl’ para descubrir qué opciones tienen cerca de su domicilio.

Esta plataforma va a recoger todas las actividades que organicen las gerencias territoriales de Servicios Sociales en sus 49 centros de día; la ‘Red amiga’ de apoyo frente a la soledad no deseada -integrada por 81 entidades, entre las que se encuentra la Red de Federaciones de Jubilados y Pensionistas de Castilla y León, que cuenta con 1.542 asociaciones- y, progresivamente, las de las nueve diputaciones provinciales, los 17 ayuntamientos con más de 20.000 habitantes y entidades del Tercer Sector.

‘Enacyl’ cuenta con un ‘Mapa de recursos de envejecimiento activo y prevención de la dependencia’ al que se accede a través de la web de la Junta . Éste recoge todas las actividades programadas, las geolocaliza y las actualiza en tiempo real. Ello facilita al usuario una elección personalizada y adaptada a sus preferencias, ya que cada resultado va a mostrar el tipo de actividad, que se organiza en cuatro categorías: promoción de hábitos saludables, competencias para la vida autónoma, relación con el entorno y promoción del conocimiento. Además, también informa de quién lo organiza, ubicación, periodo y lugar de inscripción, duración de la actividad y distancia hasta su municipio.

La filosofía de esta plataforma va más allá de la búsqueda de la mera actividad; es una ventana que conecta a la persona mayor con el exterior, ya que les permite descubrir alternativas que faciliten sus relaciones sociales y les permite organizarse y programar actividades junto a otras personas.

Así, a la vez que se promueve el envejecimiento activo y saludable, ha explicado la vicepresidenta, es un excelente recurso para combatir la soledad no deseada, por lo que se suma al amplio abanico de herramientas puestas en marcha por la Junta para luchar contra la denominada ‘epidemia del siglo XXI’ al amparo del ‘Plan de Acción de Castilla y León contra la soledad no deseada y el aislamiento social 2022-2025’.

Pero, además, ‘Enacyl’ también es una aplicación útil para los profesionales de los Servicios Sociales, puesto que, con toda la información a su alcance y en tiempo real, van a poder atender a las personas mayores con mejor orientación y asesoramiento. A su vez, se va a ir completando y mejorando el mapa de recursos, puesto que estos profesionales van a contar con una visión global de todas actividades programadas en la Comunidad, lo que va a garantizar la diversidad de la oferta y las administraciones y entidades van a complementarse.

Envejecimiento muy activo

‘Enacyl’ va a hacer visibles, con un solo ‘clic’, los más de 6.200 talleres y 8.300 actividades puntuales que se celebran en Castilla y León en un solo año (datos de 2024), que se desarrollan en 1.203 municipios y en los que participan más de 190.000 personas. De este modo, la plataforma va a cobrar especial importancia especialmente en el medio rural, ya que permitirá mejorar la coordinación entre organizadores, participantes y los 2.248 municipios de la Comunidad, para así garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a estas actividades.

Por tanto, se facilitará la gestión del ‘Programa Integral de Envejecimiento Activo’, columna vertebral del amplio abanico de actividades y apoyos que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades pone a disposición de las personas mayores con el objetivo de promocionar su autonomía y prevenir la dependencia.

De este modo, debe incluirse el ‘Programa de promoción del asociacionismo en el medio rural’ a través del apoyo de las más de 1.900 asociaciones de mayores que existen -en lo que respecta a la Red de Federaciones, la Junta ha incrementado un 25 por ciento la financiación este 2025 hasta los 650.000 euros-; y también todo lo que conlleva el Club de los 60, que ya alcanza los 353.000 socios: los viajes -30.460 plazas en 30 destinos este año- o el ‘Carné 60 CyL’, que ya tiene 700 establecimientos adheridos para ofrecer a los socios condiciones ventajosas en establecimientos y actividades.

A ello hay que sumar otras iniciativas de gran éxito como el ‘Programa Interuniversitario de la Experiencia’, que este curso ha vuelto a batir todos los récords de matriculaciones, con 6.139 alumnos.