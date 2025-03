Caminar es abrazar

El mundo no es comprensible. Ni falta que hace. Importa lo que importa: que no es tanto comprender, como abrazar; abrazar incluso lo que no comprendemos. Y es que la grandeza del abrazo, llega donde no alcanza la comprensión. Cualquier transformación interior, capaz de convertirnos en mejores personas, exige salir de nuestro egoísmo y pensar que nada nos otorga una mayor libertad que dar y darnos.

"Necesitamos un reconocimiento mutuo, de persona a persona, no basado en la confrontación, sino en el afecto; no determinado sólo por los lazos de sangre, sino basado en la gratuidad", asegura mi buen amigo el portugués José Tolentino Mendonça, en su reciente libro "La amistad: un encuentro que llena la vida". Hoy, amable lector, dedico esta gacetilla al milagro de tener un amigo al que hablar de corazón a corazón. Los amigos de verdad, hablan una lengua propia, les basta un gesto para entenderse. La amistad, además de ser el plato fuerte de la vida, es ese espacio en el que construímos una historia que es sagrada, por más que esté entretejida de gestos sencillos y enteramente humanos.

"En la verdadera amistad -afirma Tolentino Mendonça- somos uno con el otro. Los amigos no violentan jamás la existencia del amigo, ni invaden su intimidad. De un amigo no esperamos nada y lo esperamos todo. El renacentista francés Michel de Montaigne, aclaraba que él sólo creía en la amistad de "las almas que se enlazan y confunden una con otra, por modo tan íntimo que no hay medio de reconocer la trama que las une". Otra inteligencia privilegiada del siglo pasado, Joseph Roth,

Escribió una carta en el verano de 1935 a su amigo Stefan Zweig en la que le decía: "al final la amistad es la verdadera patria". ¡Qué cosa bonita! Los amigos hablan su propia lengua: basta media palabra para entenderse. Incluso una mirada para que el amigo entienda lo que nos pasa por dentro. La diferencia entre el amor de pareja y la amistad radica, quizás, en que ese amor desconfía de límites y fronteras. La amistad, en cambio, no. Si escondo algo de mí en una relación romántica, antes o después, se convierte en una carga insoportable; pero, en la amistad, afrontamos las limitaciones y peculiaridades del otro sin esfuerzo, entendemos que hay una vida sin nosotros y más allá de nosotros.

Esto sucede porque la amistad no conoce la reivindicación de posesión que a menudo, aunque no siempre, marca el amor de pareja. La relación de amistad, acepta los límites: "lo que no podemos saber del otro, dejamos que siga siendo incognoscible", asegura la psicoanalista francesa Françoise Dolto. El propio Aristóteles defiende que la amistad auténtica tienen que ver con la reciprocidad y la no dependencia. La amistad es un milagro, sí. ¡Qué tesoro tan grande cuando se logra ese entendimiento mutuo, sin ataduras, de persona a persona! Un encuentro no emponzoñado por la posesión, sino basado en la gratuidad y el bien del otro.