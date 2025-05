Carlos Martínez cree que Ana Redondo sería una "magnífica candidata" y alcaldesa de Valladolid

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, aseguró hoy que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, sería una “magnífica candidata” a la Alcaldía de Valladolid, pero pidió ser “respetuosos” con las reglas del partido. “Le tengo todo el cariño y todo el respeto del mundo”, dijo.

En un acto en la sede del PSOE de Valladolid con alcaldes y concejales socialistas, Carlos Martínez contrapuso la eventual candidatura de Ana Redondo con la del actual alcalde, el ‘popular’ Jesús Julio carnero, que señaló es la “antítesis”, porque recordó llegó “arrastrado” al Ayuntamiento y agregó que “eso se nota”.

Asimismo, el secretario autonómico del PSOE y alcalde de Soria remarcó que Ana Redondo “quiere", “respeta” y “tiene en la cabeza” a su ciudad, donde además ha sido concejal del equipo de gobierno durante la etapa del exalcalde Óscar Puente.

“Ana -Redondo- sería una buena alcaldesa de Valladolid, no tengo ninguna duda. Sería antítesis de lo que tenemos hoy porque siente y vive Valladolid, no tengo ninguna duda. Pero bueno, de ahí a nombrar la candidata ya…”, añadió Carlos Martínez, quien incluso señaló que no está decidido que vaya a ser el candidato a la Presidencia de la Junta.

Precisamente, según avanzó Ical, Ana Redondo comunicó el pasado viernes a sus compañeros su decisión de presentarse a la reelección para un segundo mandato como secretaria de la Agrupación Municipal del PSOE de Valladolid, cargo en el que sucedió en 2022 a Óscar Puente, ahora secretario provincial del partido. La asamblea, a la que están convocados los militantes socialistas de la capital del Pisuerga, está convocada para el próximo 6 de junio.