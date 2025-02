Castilla y León reforzará su apoyo a las víctimas del terrorismo

Unanmidad en las Cortes para fortalecer el protocolo de apoyo institucional a las víctimas del terrorismo como responsabilidad moral y un acto de reparación, memoria y dignidad.

Y es que todos los grupos parlamentarios han apoyado una iniciativa deL PP en la Comisión de la Presidencia en la que se insta a la Junta a fomentar el movimiento asociativo y fundacional en defensa de todas las víctimas del terrorismo, apoyando su funcionamiento, el mantenimiento de sus actividades y el desarrollo de sus proyectos, divulgando el desarrollo y ejecución de los programas que se realicen.

Asimismo, desde el papel protagonista de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León en todas las actuaciones que sean impulsadas desde la Administración autonómica, la PNL plantea extender la colaboración y el apoyo institucional a las demás asociaciones y fundaciones de ámbito autonómico o nacional que desplieguen sus actividades en el territorio de Castilla y León.

“Siempre con las víctimas, nunca con los verdugos”, decía en su ntervención el popular Miguel Ángel García Nieto, para quien el Gobierno de España está "en deuda" con las familias de las víctimas”. En estes sentido, aseguraba que no merecen la humillación” por parte de partidos políticos que pactan con quienes han apoyado a ETA, en referencia a Batasuna, y afeaba los pactos con esta fuerza de los socialistas vascos.

El socialista Luis Briones, rechazaba estas palabras que consideraba "insultos" de García Nieto y acusaba a los populares de un “uso político”.

Además, pese al apoyo a la PBL, reprochaba al PP que la iniciativa es “un ataque a los socialistas vascos, al Gobierno y a la presidenta del Congreso”, si bien evitaba “caer en la trampa” para asegurar que la Junta tiene la obligación de implementar medidas en apoyo a las familias de las víctimas.

Briones recalcó que ellos pensaban que veían a un debate para implementar medidas a quienes han sufrido el terrorismo para una reparación integral y desarrollar el artículo 25 de la ley de 2017 de Reconocimiento y Atención a las Víctimas del Terrorismo en Castilla y León, no a ver “los insultos” vertidos por el popular. “No hay ni una propuesta”, aseveró.

García Nieto popular replicaba al socilaista que no son “insultos” sino “la constatación de la verdad” sobre el apoyo de EH Bildu al Gobierno, la comparecencia de Mohammed Houli Chemnal, uno de los terroristas condenados por los atentados de Barcelona y Cambrils de 2017, en el Congreso o que los socialistas vascos equiparen los abusos policiales con los terroristas.

También, respondía a Briones que el artículo 25 de la norma autonómica se cumple pero añadió que se trata de reforzar el protocolo que finaliza el próximo mes de junio, si bien se detuvo en recordar la asistencia a funerales, las medidas de seguridad y protección personal que tenían que seguir los políticos. “Fueron años muy duros, que no se pueden olvidar”. “Tanto dolor no puede ser en vano”. “No se puede blanquear, es necesario perseguir a los asesinos que no han cumplido”, zanjaba, en declaraciones recogidas por Ical.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, actualmente constituida como la principal entidad de referencia en la Comunidad, que cuenta con más de 200 asociados, trabaja activamente en favor de las víctimas del terrorismo, proporcionando asistencia y apoyo en diversos ámbitos y promoviendo el reconocimiento y la memoria de todas las víctimas.