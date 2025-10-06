El Centro Edufinet de Salamanca acoge una jornada para estudiantes de Secundaria en el Día de la Educación Financiera

Con motivo del Día de la Educación Financiera, este lunes, 6 de octubre, el Proyecto Edufinet de educación financiera, promovido por Fundación Unicaja y Unicaja, ha impartido hoy en su Centro Edufinet de Educación Financiera de Salamanca una jornada formativa dirigida a estudiantes de Educación Secundaria.

En concreto, unos 25 alumnos de 4º de ESO, procedentes del Colegio Montessori de Salamanca, se han beneficiado de esta actividad, de hora y media de duración, cuya temática estaba alineada con el lema de esta edición del Día de la Educación Financiera, que se presenta bajo el título de ‘Infórmate, Planifica y Decide’. Con ello, se pretende poner de relieve las ventajas de una buena planificación financiera, a partir de formación e información suficientes, para tomar las decisiones económicas más acertadas en cada etapa de la vida, y contribuir así a construir un futuro estable y seguro.

Durante esta charla de educación financiera, los jóvenes han aprendido conceptos y nociones básicas sobre el mundo de las finanzas, que les han permitido adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para la gestión de su propia economía en el futuro. Entre otros aspectos, se han abordado cuestiones como el ahorro, la toma de decisiones financieras, indicadores económicos y financieros, dinero, medios de pago, préstamos, nociones sobre renta fija, renta variable, prevención y detección de riesgos online (ciberseguridad) o sostenibilidad.

Este taller se ha complementado, además, con una visita guiada a las instalaciones del Centro Edufinet de Salamanca, durante la que los jóvenes han tenido la oportunidad de disfrutar de la variada oferta de actividades interactivas que éste acoge. Entre ellas, destacan: una exposición sobre conceptos básicos, curiosidades económicas y financieras y consejos sobre ciberseguridad, plasmados en once paneles con un enfoque didáctico y ameno; un cronograma que refleja con detalle la evolución histórica del dinero a lo largo de los siglos; una zona de juegos financieros interactivos desarrollados por el Proyecto Edufinet, dotada con tabletas para facilitar el acceso a los mismos, además de un aula de formación.

Esta actividad forma parte del programa de actividades formativas que ha organizado Edufinet, con la colaboración de Funcas Educa, y que tiene previsto desarrollar a lo largo de esta semana, en el marco del Día de la Educación Financiera. Asimismo, se enmarca en la XVII edición de sus Jornadas de Educación Financiera para Jóvenes.

El Día de la Educación Financiera es una iniciativa impulsada por el Plan de Educación Financiera (PEF), que promueve el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y que cuenta, además, con un amplio número de colaboradores.

Centro Edufinet de Salamanca

El Centro de Educación Financiera de Edufinet en Salamanca, de más de 200 metros cuadrados, ubicado en el histórico edificio de San Eloy, fue inaugurado en diciembre de 2023 por el Proyecto Edufinet, con la colaboración de la Fundación Caja Duero y de Funcas Educa. Supone un factor diferencial y valor añadido que este nuevo centro de educación financiera de Edufinet se constituya como un espacio dedicado de forma específica a la educación financiera.

El objetivo de estas actividades es seguir acercando a los jóvenes los aspectos básicos de la economía y las finanzas, con especial atención a los distintos productos y servicios financieros de los que ya son usuarios o lo serán a lo largo de su vida, de cara a una mejor toma de decisiones financieras. También a la mejora de sus habilidades y competencias financieras y digitales, así como en materia de ciberseguridad, de forma que puedan desenvolverse con mayor autonomía y seguridad no sólo en la gestión de sus finanzas personales, sino también a la hora de realizar determinadas operaciones a través de la banca digital, así como de prevenir y protegerse ante posibles fraudes y riesgos cibernéticos.