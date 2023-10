CEOE Castilla y León entrega sus premios a los mejores empresarios del año

Salamanca acogió una nueva entrega de los Premios CEOE Castilla y León, que en esta ocasión cumple su XXX edición. Una gala celebrada en el Palacio de Congreso de las capital salmantina, que contaba con la presencia del presidente de la CEOE nacional, Antonio Garamendi o de Cepyme, Gerardo Cuevas, además del regional, Santiago Aparicio, aunque esta vez el Debate sobre el Estado de la Comunidad, que está teniendo lugar en Valladolid, privó de la presencia de altas autoridades del Gobierno regional. También estuvo presente el alcalde de la ciudad, Carlos García-Carbayo.

Santiago Aparicio, destacó la “situación complicada” que sufren los empresarios debido a esta “incertidumbre" en España. “No sabemos si va a haber Gobierno, si no; llevamos mucho tiempo así, y desde luego las inversiones se paralizan, la creación de riqueza y empleo también”, señaló, remarcando la pérdida de rumbo que esto provoca en el sector.

Refiriéndose a esta incertidumbre, Aparicio señaló la necesidad de configurar un Gobierno “de una vez por todas”, pero a su vez mostró su temor por el resultado en el que pueda desembocar. “Tenemos muchas dudas y no sabemos si va a tener un ritmo adecuado o no, porque en ese sentido creemos que no hay que tocar nada de como estaba”, afirmó.

Asimismo, en el marco previo a este acto, destacó el reconocimiento hacia los empresarios de la Comunidad “porque lo merecen”. Igualmente, señaló que en Castilla y León cuentan con una situación al resto de España debido a “muchos problemas añadidos” como la despoblación, el envejecimiento o la falta de equipos humanos. Problemas contra los que tienen que luchar, pero, que el carácter “trabajador” de estos emprendedores, hace que la gente “no pare y siga adelante, aunque haya tropezado con alguna piedra, invirtiendo en ser empresario”, matizó.

Por su parte, Antonio Garamendi, apostó por un espacio de "estabilidad y confianza" con el objeto de que la economía fluya, y destacó que lo que "la gente lo que quiere es tranquilidad". "Los trabajadores, empresarios y sindicatos hemos demostrado que eso se puede hacer y es lo que pedimos que hagan los que tienen la responsabilidad", apuntó.

Premiados

En esta edición de los Premios CEOE Castilla y León, los galardonados fueron Adolfo Sánchez Yánez, de la empresa Frío Industrial Maq, Hostelería, por la Confederación Abulense de Empresarios (CEOE Ávila); Raúl Melgosa Arcos y Juan Emilio Andino Rueda, de Grupo Komtes, por la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE); Juan María Vallejo Fernández, de Geoxa General de Construcciones, por la Federación Leonesa de Empresarios (FELE), y los hermanos Pedro y Nieves Sánchez Barbero, de Piscifactoría de Campoo, por la Confederación de Organizaciones Empresariales Palentinas (CEOE Empresas de Palencia).

A la lista de premiados se sumaron también Isidoro J. Alanís Marcos, del grupo Global Exchange, por la Confederación de Organizaciones de Empresarios Salmantinos (CEOE CEPYME Salamanca); Raquel Conde Santos, de Granja Nuestra Señora del Pilar, por la Federación Segoviana de Empresarios (FES); y Roberto González Hernansanz, de Bigmat La Plataforma Odoricio, por la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES).

Completaron el listado Francisco Javier Meléndez Juárez, de Patatas Meléndez, por la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CEOE Valladolid), y los hermanos Carlos y Miguel Sever Rodríguez, de Servicios Funerarios Sever, por la Confederación Organizaciones Zamoranas de Empresarios (CEOE Zamora).