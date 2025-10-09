Compromiso con el turismo sostenible y de calidad

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha aprobado este jueves una nueva convocatoria de ayudas dirigidas a proyectos de eficiencia energética y economía circular de empresas turísticas, financiados por los fondos europeos Next Generation-EU.

Así se recoge en el documento que publica el Boletín Oficial de Castilla y León, en el que se revela que las empresas beneficiarias han de pertenecer al sector turístico y estar establecidas en Castilla y León, ya sean personas físicas o jurídicas, además de ser titulares de los establecimientos de alojamiento o de restauración, de agencias de viajes o de empresas de actividades de turismo activo.

Todas ellas podrán recibir la subvención siempre que el establecimiento, agencia de viaje o empresa de turismo activo para el que soliciten la subvención se encuentre inscrito en el Registro de Turismo de Castilla y León, al menos doce meses antes a la fecha de la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León del extracto de la presente convocatoria.

La cuantía total del crédito consignado por el departamento que dirige Gonzalo Santonja es de 11 millones de euros, mientras que cada beneficiario podrá alcanzar hasta el 100 por cien de la actividad subvencionada, con el límite previsto en la normativa, por lo que el importe total de las ayudas de minimis concedidas a una única empresa no excederá de 300.000 euros durante los tres años previos a la resolución de concesión de esta subvención.

El límite mínimo de inversión aprobada es de 6.000 euros y el plazo para la presentación de las solicitudes será de 15 días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación de este extracto de la orden de convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León.