Defensa invertirá cerca de dos millones de euros en la rehabilitación de viviendas militares en Astorga

El Ministerio de Defensa invertirá cerca de dos millones de euros al proyecto de reforma y rehabilitación de alojamientos militares en Astorga. El programa, ya en marcha, contempla la intervención en 105 viviendas y cinco pabellones de cargo, que estarán a disposición del personal militar bajo un régimen de arrendamiento especial.

Así lo anunció hoy la ministra del ramo, Margarita Robles, durante una a los militares que participaron en la lucha contra los incendios del pasado verano del Regimiento de Artillería Lanzacohetes de Campaña nº63, ubicado en Astorga.

El objetivo principal de esta actuación es facilitar el acceso a la vivienda a los miembros de las Fuerzas Armadas, para contribuir al asentamiento de población y a la revitalización económica del entorno. Además, el proyecto generará empleo local vinculado a las obras de rehabilitación.

El Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED) lidera esta iniciativa dentro de su plan estratégico, que busca impulsar el arrendamiento especial, ampliar la oferta de viviendas disponibles, agilizar los procesos de adjudicación mediante herramientas digitales y preservar el patrimonio inmobiliario del Ministerio de Defensa.

“Orgullo y ejemplo”

La ministra destacó que esto profesionales han sido un “apoyo fundamental durante la pasada campaña de incendios”. “Su esfuerzo y dedicación ante una emergencia como la que hemos sufrido este verano es digno de reconocimiento, nunca regatean esfuerzos y siempre están a disposición de los españoles”, indicó Robles, quien tuvo unas palabras especiales para los dos militares del regimiento heridos en un accidente de tráfico, cuando iban de camino a una zona de intervención.

Robles concluyó que “son un orgullo y un ejemplo para todos”, y dijo que “todo va a salir bien porque este acuartelamiento es una gran familia”. Precisamente, el acuartelamiento sirvió, durante los incendios, para ofrecer cobijo y comida a los ciudadanos que fueron evacuados de sus domicilios como consecuencia de los fuegos, llegando a acoger a 300 personas.

Desde marzo de 2022, el Regimiento de Artillería Lanzacohetes de Campaña nº63 forma parte de la operación ‘Presencia Avanzada Reforzada’ en Letonia, en apoyo a las capacidades y medios desplegados mediante Unidades de Localización y Adquisición de Objetivos. Asimismo, trabajó activamente en la operación Balmis y en la Baluarte, durante el COVID.