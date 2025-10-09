Detienen a un camionero de mercancías peligrosas por cuadruplicar la tasa de alcohol en Soria

Un conductor que transportaba mercancías peligrosas ha sido detenido en Soria por un presunto delito contra la seguridad vial, al cuadruplicar la tasa de alcohol permitida al volante provocando una salida de la vía y posterior vuelco del vehículo que conducía.

Según ha informado la subdelegación del Gobierno, los hechos ocurrieron a las 14:15 horas del pasado 3 de octubre en el kilómetro 242 la N-122, dentro del término municipal de Langa de Duero (Soria).

Hasta el lugar se desplazó una patrulla de la Guardia Civil que, tras realizar las correspondientes pruebas de alcoholemia al conductor, que resultó ileso, constató tasas de 0,62 y 0,60 mg/l de alcohol en aire espirado, cuadruplicando las tasas permitidas al ser de 0,15 mg/l para vehículos de transporte de mercancías de más de 3.500 kilos.

Las diligencias instruidas por el EIS y el conductor fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción nº 1 de El Burgo de Osma (Soria).

El delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas puede conllevar una pena de prisión de tres a seis meses o la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días y en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.