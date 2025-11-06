Continúan las obras de recuperación de las viviendas afectadas por los incendios forestales en varios municipios de Zamora

La comunidad de Castilla y León a lo largo de los meses de verano de 2025 ha sufrido en las provincias de Ávila, León, Palencia, Salamanca y Zamora una oleada de incendios forestales que han generado situaciones en las que se han visto afectadas, entre otros bienes, viviendas y sus enseres domésticos y edificaciones complementarias ubicadas en los municipios que han sido asolados por estos incendios forestales.

Para paliar sus consecuencias, la Junta de Castilla y León contrató a través de diversas órdenes de emergencia las obras necesarias para el desescombro y consolidación de las viviendas y edificaciones afectadas, destinando un presupuesto que alcanza, hasta la fecha, los 3,2 millones de euros.

La directora general de vivienda, María Pardo, ha visitado las obras de recuperación de las viviendas de Abejera de Tábara afectadas por los incendios forestales del pasado mes de agosto.

En el caso de Zamora, el presupuesto para estas actuaciones ha alcanzado los 478.000 euros que han sido destinados a los municipios de Ayoó de Vidriales, Cubo de Benavente, Uña de Quintana y Molezuela de la Carballeda y Riofrio de Aliste.

Además, ha concedido ayudas directas a los afectados con el objetivo de reponer el derecho a disfrutar de una vivienda para quienes se han visto privado de él por causa del fuego, recuperar arquitectónicamente un patrimonio edificado degradado y promover la revitalización económica de núcleos rurales de acusada debilidad demográfica. Por tanto, la Junta de Castilla y León trabaja para devolver a las familias la estabilidad de sus hogares, cuidar el entorno rural y para mantener la población que allí reside

En el caso de Zamora, se han otorgado ya ayudas directas por un importe total de más de 480.000 euros, en concreto a familias de Cubo de Benavente y Ayoo de Vidriales (Carracedo de Vidriales). El importe total destinado hasta ahora a familias de la Comunidad para reparar los daños en sus viviendas y enseres domésticos, teniendo también en cuenta las ayudas otorgadas en las provincias de León, Palencia y Salamanca, supera los 7 millones de euros.