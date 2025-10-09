Converso, el restaurante que aúna cocina, tierra y tradición.

el restaurante de Castilla Termal Monasterio de Valbuena, celebrará el viernes 24 de octubre un nuevo evento, llamado Raíces, con el que se realizará un recorrido por el hotel de cinco estrellas conectando cocina, tierra y tradición.

Esta cita consistirá en una cena muy especial para descubrir la filosofía de Converso y estará dirigida por el chef Miguel Ángel de la Cruz, que cuenta con una Estrella Michelin y una Estrella Verde Michelin. Hoy en día, es todo un referente en gastronomía de territorio y sostenibilidad.

La experiencia se desarrollará tanto en el restaurante como en distintos espacios del hotel, comenzando con una bienvenida e introducción a la historia del monasterio, que se remonta al año 1143. Tras la misma, se hará un tour por el huerto, incluyendo dos aperitivos elaborados con productos de temporada y una degustación de vino Converso.

A continuación, los comensales podrán disfrutar de una cena en la sala del restaurante, con un completo menú degustación de ocho pases basado en sabores auténticos, cultivados desde el origen, y volverán a casa con un recuerdo del huerto.

En total, Miguel Ángel de la Cruz y su equipo ofrecerán diez pases servidos en diferentes localizaciones, creando así una experiencia gastronómica viva y conectada con el entorno que rodea a Castilla Termal Monasterio de Valbuena. Entre los pases destacan algunos como recuerdos del anguilero, truchón y plantas anisadas, raíz de apio y langostinos de Medina del Campo o el postre de remolacha blanca y achicoria, entre otros.

En palabras de Miguel Ángel de la Cruz: “Raíces es mucho más que una cena: es un recorrido por el territorio, por lo que nos rodea y nos define. Creo profundamente en una gastronomía que escuche al entorno y que ponga en valor los productos de temporada y cercanía. En Converso todo cobra sentido: el huerto, el monasterio, el vino… cada elemento forma parte de una misma historia que el comensal vive y degusta. Esta propuesta nace de la sostenibilidad y de la tradición, pero también de la emoción”.

Por su parte, Roberto García, presidente de Castilla Termal, subraya que “En Castilla Termal entendemos la gastronomía como un eje fundamental de nuestra propuesta de valor. Apostamos por experiencias únicas que trascienden lo puramente culinario, y que responden a lo que busca un cliente exigente: autenticidad, calidad y diferenciación. Eventos como Raíces refuerzan nuestro compromiso con una gastronomía de primer nivel, capaz de dialogar con el territorio y de ofrecer momentos memorables en un entorno tan singular como el Monasterio de Valbuena”.

Éxito de reservas y nueva programación

El evento Raíces, que dará comienzo a las 19.30 hrs, ha conseguido completar el aforo en pocos días, demostrando el interés por las experiencias gastronómicas como en las ediciones anteriores de los eventos Fraternitas donde el chef Miguel Ángel de la Cruz contaba con la presencia de otro chef con Estrella Michelín para preparar un menú a cuatro manos. Esta gran acogida alienta al equipo de Converso a seguir trabajando en la nueva programación para continuar ofreciendo veladas únicas en las que degustar sabores que conectan directamente con el territorio en Castilla Termal Monasterio de Valbuena