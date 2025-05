Las Cortes exigen recuperar las paradas suprimidas del AVE mientras el PSOE se borra y defiende a Puente

Todos los grupos de las Cortes, excepto el PSOE, expresaron hoy en el pleno su rechazo a la supresión de las paradas en Castilla y León de los trenes de alta velocidad que cubren la línea Madrid-Galicia y pidieron que se retiren los cambios previstos a partir del 9 de junio en las estaciones de Otero de Sanabria (Zamora), Medina del Campo (Valladolid) y Segovia. En cambio, la socialista Laura Pelegrina defendió la gestión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

La proposición no de ley del Grupo Popular, que exige la retirada de los cambios en los servicios de alta velocidad de Madrid a Galicia planteados por Renfe, incluye también otras demandas en materia ferroviaria para mejorar la oferta de plazas y frecuencias, con trenes Avant en las líneas del AVE, pero también con la incorporación de nuevo material rodante para la red convencional de Ávila, Soria o Salamanca.

El proponente ‘popular’ Alberto Castro aseguró que la iniciativa pretende darle voz a miles de ciudadanos afectados por el “atropello” de la reducción de paradas, que aseguró supone un “ataque” y un ejemplo de “marginación territorial”. También censuró el “desprecio” con que Renfe ha tratado a los representantes locales y de la Comunidad.

Castro consideró “inadmisible” hablar de rentabilidad económica en el caso de una empresa pública que no tiene que maximizar recursos a costa del medio rural, ya que consideró todas las líneas del AVE son deficitarias. Además, advirtió de que la decisión del Gobierno afecta a ciudadanos que optaron a plazas públicas de Sanabria, pero ahora pierden servicios ya existentes.

El proponente, en su segundo turno, rechazó la votación por separado y todas las enmiendas presentadas porque insistió en que la “marginación no es casual”, sino “premeditada”, porque a su juicio más allá de las paradas, desde que Óscar Puente es ministro de Transportes “sistemáticamente” ha abandonado las inversiones en Castilla y León. “El desprecio que tiene por Castilla y León y que demuestra por los sanabreses es intolerable”, dijo.

La socialista Laura Pelegrina, que defendió una enmienda para que la Junta asumiera sus competencias en materia de carreteras, aseguró que la iniciativa ‘popular’ es “oportunista”, “alarmista” y no tiene “ni pies ni cabeza” porque a su juicio sólo busca el “enfrentamiento” entre administraciones. Además, recriminó que no acepte financiar la mejora de servicios en Sanabria, como hace Castilla-La Mancha, y defendió las inversiones del ministro Óscar Puente, que señaló son el triple que las ejecutadas por Mariano Rajoy.

La parlamentaria de Vox María Luisa Calvo tildó de “tropelía” la eliminación de paradas porque supone perder “oportunidades” y pidió en una enmienda solicitar al Gobierno el cese del presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia. Además, criticó al “nefasto” ministro Óscar Puente por su gestión “pésima” en materia ferroviaria y censuró la “solidaridad” del PP de Vigo por pedir más recortes.

La procuradora de UPL Alicia Gallego consideró un “desprecio” a Sanabria (Zamora) la eliminación de parados, fruto a su juicio de la “inquina” y “odio” a la Región Leonesa por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Además, planteó una enmienda para impulsar proyectos como el ‘lazo’ del Manzanal, la Ruta de la Plata, la electrificación de la vía de Salamanca a Portugal, la plataforma de Torneros o las autovías de las tres provincias del oeste

En nombre de Unidas Podemos, Pablo Fernández consideró “intolerable” la eliminación de frecuencias. “No tiene un pase, no tiene ningún tipo de justificación”, dijo y exigió una rectificación a Renfe, que recordó no está “para ganar dinero”. A su juicio, los sanabreses no son “menos que nadie” y añadió que los habitantes de Vigo no merecen tener prioridad sobre otros ciudadanos.

El procurador Francisco Igea pidió que las Cortes expresen un rechazo a la supresión de paradas con una votación por separado y advirtió al PP de que lo contrario supone ofrecer una “trinchera” al PSOE para no oponerse a esta medida del Gobierno. Finalmente, el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, dudó de si los partidos mayoritarios se han estado “riéndose” de los abulenses, para quienes el AVE es un “pajarraco”, ya que no cuentan con este servicio.

En otro orden de cosas, las Cortes han reiterado, con el apoyo de todos los partidos, incluido en el PP, su petición al Gobierno autonómico con el fin de que registre el proyecto de ley de Presupuestos de 2025 y el proyecto de ley de Medidas, como refuerzo a las políticas económicas de respaldo al sector productivo ante la crisis arancelaria generada por los anuncios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Además, el Parlamento regional también ha dado luz verde a una moción del PSOE que incluye una batería de medidas para demandar a la Junta una serie de medidas para promover la restauración del patrimonio histórico y artístico, en su mayor parte con la oposición del PP -que ha respaldado cinco de las quince medidas-, al sumar sus votos los grupos de la oposición.