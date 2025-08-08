Hasta cuatro estrenos en España podrán verse en "Cir&Co"

Cuenta atrás para que dé comienzo una de las citas más esperadas en Ávila este verano: El Festival Internacional de Circo de Castilla y León, ‘Cir&Co 2025’, que este año cumple su edición número trece y se desarrollará del 28 a 31 de agosto proximos.

Organizado por la Junta en la colaboración del Ayuntamiento de la capital amurallada y de la Diputación Provincial, este evento ofrecerá este año hasta cuatro estrenos en España dentro de su programación.

Se trata de espectáculos nunca vistos anteriormente en España y que se ofrecerán, por primera vez, en Ávila. A ellos, se suman seis espectáculos de estreno en Castilla y León.

A nivel nacional, los estrenos llegarán de la mano de las compañías francesas ‘CIE.i.Si’ con su espectáculo ‘Le dernierconcert’ con el que ofrecerá dos pases el sábado 30 de agosto en el Palacio de Bracamonte y ‘La FauxPopulaire’ que presentará ‘Le Cabaret Renversé’ con tres pases, de viernes a domingo, en la carpa del Atrio de San Isidro. La compañía brasileña y belga ‘Iara Gueller’ estrenará ‘99 cm’ el viernes 29 en la plaza de Adolfo Suárez, mientras que ‘Suso González’, de Castilla y León, presentará a nivel nacional su obra ‘Con alma de mujer’, en el Auditorio Municipal de San Francisco, el viernes 29 en un único pase.

Como estrenos en Castilla y León que se podrán disfrutar por primera vez en la Comunidad, ‘Cir&Co’ presentará los espectáculos ‘Tienimi che ti tengo’ de la compañía italiana y francesa ‘Circo in Rotta’ el viernes 29 en el Episcopio; el espectáculo ‘Big Fish’ de la compañía francesa ‘Cirqueau Carré’ con cuatro pases en la plaza de la Catedral y los estrenos de las compañías españolas ‘Truca Circus’, andaluza, con su espectáculo ‘El Círculo’ en el Episcopio; ‘RumboLatòti’ de la compañía aragonesa ‘Nostraxladamus’ el viernes 29 y sábado 30 por la noche en la plaza del Mercado Chico; ‘Caricatos’ de la compañía ‘La Belle École’ de Castilla-La Mancha en Palacio Superunda Caprotti y ‘Fisgoneo’ de la compañía ‘De tal palo’ procedente de Cataluña, que actuará el viernes 30 en la plaza de Adolfo Suárez.

Del 28 al 31 de agosto, el XIII Festival Internacional de Circo de Castilla y León va a ofrecer 216 actuaciones, repartidas por once espacios escénicos de la ciudad: el recinto ferial parking Lienzo Norte, la carpa del Atrio de San Isidro; las plazas de Mercado Chico, Catedral y Adolfo Suárez, además del Parque de San Antonio; en espacios interiores como el claustro de San Francisco, el Episcopio, el Palacio de Bracamonte, el Palacio de Superunda-Caprotti y el Auditorio de San Francisco.

La programación de ‘Cir&Co 2025’ contará con la participación de veintiuna compañías procedentes de siete nacionalidades: Bélgica, Brasil, Francia, Italia, Suiza, Argentina y España.

La participación nacional llegará desde seis comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña y Navarra, además de las compañías de Castilla y León, con cinco compañías participantes este año en ‘Cir&Co’: ArawakeTheatre, Alauda Teatro, StellarCircus, Las Pituister y Suso González.

‘Cir&Co 2025’ viajará también al medio rural, en colaboración de la Diputación Provincial de Ávila, con la extensión de su programación a siete municipios de la provincia: Piedralaves, El Hoyo de Pinares, Navaluenga, El Barraco, El Barco de Ávila, La Adrada y Arenas de San Pedro, que acogerán diferentes actuaciones de circo acrobático, malabar y musical, del 28 de agosto al 4 de septiembre.